Attendo Kosken asukkaat Imatran Volttikujalla ovat asuneet uutukaisissa huoneissaan reilun kuukauden päivät.

He muuttivat uuteen taloon hoivakoti Sinkistä ja hoivakoti Kukkurilasta kesäkuun alussa.

Koska korona karsi sosiaaliset kontaktit minimiin, he saapuivat Koskeen yksi kerrallaan, takseilla.

Heidän huonekalunsa, taulunsa ja suurin osa muista tavaroistaan olivat tulleet jo edellispäivänä. Asukkaiden tullessa ne olivat heidän huoneissaan jo paikoillaan.

– Periaatteessa asukkaiden tulemisessa meni yksi päivä ja tavaroiden tuomisessa yksi, vaikka joitakin tavaroita saatettiin tuoda vielä seuraavanakin, kertoo hoivakodin johtaja Helena Tiainen.

Nyt Attendo Kosken kaikki 60 tehostetun palvelun asuntoa ovat täynnä. Sen sijaan palveluasumisen paikkoja ei ole käyty vielä täyttämään.

Piia Kaskinen Koronasäännösten takia vieraat eivät pääse hoivakotiin sisään. Tältä se kuitenkin näyttää sisäpihan puolelta.

– Niitä aletaan täyttää syksyllä, yhteistyössä Eksoten kanssa.

Muistisairaat kotiutuneet hyvin

Alun perin asukkaiden piti muuttaa uuteen hoivakotiin jo huhtikuun alussa, mutta koronaviruksen aiheuttama poikkeustila viivästytti muuttopuuhia. Se mutkisti muuttamista myös siten, etteivät omaiset saaneet olla siinä ollenkaan mukana.

– Muuttofirma toi asukkaiden tavarat vain pääaulaan saakka, me hoidimme ne siitä eteenpäin. Kun asukkaiden tavaraa alkoi tulla, niin tuntui kyllä siltä että no niin, mitenhän tästä. Mutta meillä oli muutamia lisäkäsiä niitä kantamassa, joten kaikki meni hyvin, Tiainen kertoo.

Tehostetun palvelun asunnoissa asuu moni- ja muistisairaita vanhuksia. Etenkin muistisairaat saattavat reagoida ympäristön muutoksiin todella vahvasti, mutta uuteen rakennukseen ja uusiin huoneisiin totuttelu kävi silti yllättävän helposti, Tiainen kuvaa.

Piia Kaskinen Täällä kukkapenkissähän kasvaa tilliäkin! Tiainen yllättyy.

– Täällä on tietysti potilaiden omat tavarat ja heille tutut hoitajat, joten periaatteessa kaikki muu pysyi ennallaan, rakennusta lukuun ottamatta. Jos asukkaat olisivat tulleet uusien hoitajien luo, tilanne olisi varmaan ollut aivan erilainen.

Henkilökunnalle uusi talo on entisiä helpompi

Henkilökunnan kannalta uusi talo on entisiä helpompi, muun muassa siksi, että kaikki Kukkurilan entiset asukkaat asuvat yhdessä kerroksessa, ja kaikki Sinkin asukkaat toisessa. Aiemmin molemmissa hoivakodeissa asuttiin ja työskenneltiin kahdessa tai kolmessa kerroksessa.

– Henkilökunnan kannalta tämä on todella hyvä järjestely. Kun kaikki hoitajatkin työskentelevät samassa kerroksessa, asukkaita on helpompi hoitaa. Kollegoiden auttaminen onnistuu ihan eri tavalla kuin silloin, jos pitää juosta kerroksesta toiseen, Tiainen sanoo.

Hän kiittelee myös sitä, että Attendo Kosken kiinteistö on varta vasten vanhuksille suunniteltu. Se on esteetön, piha-alue on aidattu ja siellä on kasvillisuutta, ja parkkipaikkoja on ainakin toistaiseksi ollut riittävästi. Lisäksi talon sisällä on oma keittiö. Talo ei myöskään ole sisältä valkoinen, vaan siellä on värejä.

– Lisäksi Imatra-aihe näkyy täällä sisällä tosi vahvasti. Täällä on paljon Imatra-aiheisia kuvia: kosken kuohut kuohuvat ala-aulassa, yhden kerroksen seinällä on iso kuva Valtionhotellista ja toisen seinällä Imatran satamasta, Tiainen kertoo.

Tällä hetkellä Attendo Koskessa tekee hoitotyötä 37 vakituista työntekijää, kesälomasijaisia, sekä keittiö- ja siivoushenkilöstöä.

– Täällä on aivan loistoporukka, henkilökunnalta tulee paljon ideoita, Tiainen kehuu.

Eksote: Näyttää siltä, Imatralla tarvitaan asumisen yksikön lisäpaikkoja

Imatralla on kuitenkin jonoa pitkäaikaisen asumiseen, eli tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen asuntoihin, kertoo Hanna Rönkkönen Eksotesta.

– Imatralla asumisen yksiköiden muutos Attendolle oli iso muutos ja ponnistus kaikilta toimijoilta, joten sekin oletettavasti kasvatti jonoa, hän sanoo. Rönkkönen kertoo, että Eksote katsoo tilannetta kesän yli ja arvioi sitten tarkemmin mahdollista paikkojen lisätarvetta.

– Nyt näyttää siltä, että joitakin lisäpaikkoja tarvitaan.