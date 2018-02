Poliisin kuuden vuoden evakko Lappeenrannassa päättyy maaliskuussa — vanhasta poliisitalosta säästyi remontissa vain betonikuori, joka sekin puhdistettiin perusteellisesti Poliisitalon 140 työntekijää muuttavat Villimiehenkadulle 7. maaliskuuta. Joissakin poliisin palveluissa on katkos muuton aikana. Minna Mänttäri Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Marko Nyyssönen sekä viestintäpäällikkö Heli Jämsen-Turkki esittelivät torstaina Lappeenrannan poliisiaseman uusia, raikkaita tiloja hyvillä mielin.

Lappeenrannan poliisiaseman kuuden vuoden evakkotaival useissa eri väistötiloissa päättyy pian. Poliisiasema ja kaikki poliisi- ja lupapalvelut aloittavat toimintansa täysin remontoiduissa tiloissa kaupungintalon vieressä Villimiehenkadulla 7. maaliskuuta.

Samalla loppuu poliisivankilan toiminta Imatralla. Imatran putkatilat jäävät silti toimintavalmiuteen. Myös liikennepoliisi jää Imatralle.

Nyt alla pitäisi olla terve talo

Vajaan 15 miljoonan euron remontissa vanha poliisitalo pistettiin täysin uuteen kuosiin. Rakenteet purettiin betoniseen sisäkuoreen asti, ja jäljelle jääneet pinnat puhdistettiin. Sisäilmakonsultti on seurannut ja dokumentoinut remontin kaikki vaiheet, ja koko talotekniikka on uusittu.

— Meille on iso asia saada terve talo. Uskomme, että sisäilmaongelmat ovat nyt historiaa, apulaispoliisipäällikkö Marko Nyyssönen kertoi torstaina taloa esitellessään.

Minna Mänttäri Heti ulko-oven edessä sisääntuloaulassa on metallinpaljastin. Kaikkien ei tarvitse siitä kulkea. Infossa hoituvat asiakirjojen nouto ja löytötavara-asiat. Kylttejä ja opasteita on vielä asentamatta.

Minna Mänttäri Poliisiaseman tiloja on mahdollista esitellä vieraille vain rajatusti, kertoo Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Marko Nyyssönen. Turvallisuusmääräykset ovat tiukat, ja talon henkilökuntakin saa kulkuluvan vain niihin tiloihin, joita kukin tarvitsee työssään.

Talon tunnistaa vain aulan lattiasta

Remontissa poliisitalo laajeni autotallin verran virastotalon puolelle ja sai suljetun sisäpihan. 6 000 neliön sisätilat ovat mullistuneet täydellisesti.

Kun henkilökuntaa on kierrätetty työmaalla, he eivät ole tienneet, missä mennään. — Heli Jämsen-Turkki

— Kun henkilökuntaa on kierrätetty työmaalla, he eivät ole tienneet, missä mennään. Aulankin tunnistaa samaksi vain kivilattiasta, Kaakkois-Suomen poliisin viestintäpäällikkö Heli Jämsen-Turkki naurahtaa.

Tulija kohtaa uudistukset heti pääovesta astuttuaan: ensimmäisenä vastassa nousee metallinpaljastin. Kaikkien ei ole tarkoitus siitä kulkea, vaan asiakkaita ohjataan siihen tarpeen vaatiessa.

Minna Mänttäri Kuulusteluhuoneiden tuolit ovat vielä pulttaamatta kiinni alustaansa. Se on tarpeelliseksi havaittu turvallisusutoimi. Kuulustelijalta on pääsy pois huoneesta sivukautta toisestakin ovesta. Käytävässä Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen viestintäpäälliikkö Heli Jämsen-Turkki

Minna Mänttäri Lupapalvelut ja rikosilmoitusten teko hoituvat nyt erillisissä huoneissa, joten asiakkaiden yksityisyys on paremmin taattu kuin vanhassa poliisitalossa.

Yksityisyyttä asiakkaille, avotilaa tutkijoille

Aulassa on valoa ja ilmaa, mutta entistä enemmän myös yksityisyyttä. Rikosilmoitusten tekeminen ja lupapalvelut hoituvat erillisissä huoneissa. Tarjolla on myös yksi iso palveluhuone, jos asioita hoitamassa on kerralla isompi joukko.

Poliisin toimintaa uusi talo helpottaa entien siksi, että aikaa säästyy, kun kulkeminen Imatran ja Lappeenrannan välillä vähenee. Myös tekninen tutkintakeskus on ajanmukaistunut.

Poliisitalo on noin 140 henkilön työpaikka. Jonkin verran totuttelua on edessä, koska talossa on nyt entistä enemmän muunneltavia avotiloja. Keskittymistä vaativia tehtäviä ja puheluja varten on vetäytymishuoneita.

Yhdessä suhteessa talo on ahdas jo uutuuttaan. Ulkomaalaistutkinta on lisääntynyt siitä ajasta kun suunnitelmia tehtiin, ja osa siitä joutuu jäämään yhä Imatralle.

Minna Mänttäri Poliisiasema ja kaikki sen palvelut löytyvät 7. maaliskuuta alkaen Lappeenrannasta vuosien takaiselta tutulta paikaltaan kaupungintalon vierestä.

Palveluissa katkos muuton vuoksi

Lappeenrannan poliisi on toiminut sisäilmaongelmien takia useissa väistötiloissa vuodesta 2012 alkaen.



Poliisipalvelut muuttavat korjattuun taloon 7.3. (Villimiehenkatu 2 C) Skinnarilan Laserkadulta, lupapalvelut Raatimiehenkadulta ja poliisivankila Imatralta.



Poliisi- ja lupapalvelut sekä löytötavaratoimisto ovat kiinni muuton ajan 5.—6.3. mutta sähköiset palvelut toimivat. Sähköisen rikosilmoituksen voi tehdä osoitteessa www.poliisi.fi.



Asiakirjojen toimituksissa ja puhelinpalvelussa on katkos 26.2.—2.3. Asiakirjoja voi tilata sähköpostilla osoitteesta lappeenranta.tutkintasihteerit.kaakkois-suomi@poliisi.fi, mutta niiden toimitus jatkuu vasta 7.3.



Imatran poliisiasema on avoinna muuton aikana laajennetusti klo 8–16 (Tainionkoskentie 70)