Lappeenrannan Laivat neuvottelee M/S Carelian myymisestä alusta vuokranneelle Saimaa Travelille.

Nykyinen vuokrasopimus on voimassa ensi vuoden loppuun.

Kaupunkikonsernin laivayhtiö myi viime vuonna M/S Camillan laivaa vuokranneelle Karelia Linesille. Lappeenrannan Laivojen kolmas alus, S/S Suvi-Saimaa toimii ravintolalaivana satamatorin kupeessa.

Carelian päätuote on viisumivapaat risteilyt kanavaa pitkin Viipuriin. Laiva on ostettu Lappeenrantaan Saksasta vuonna 1986. Aluksessa on 200 asiakaspaikkaa.

Carelian viime vuosi oli menestyksekäs. Asiakkaita kertyi yli 20 000. Koronan ja matkustusrajoitusten takia Viipurin risteilyt on keskeytetty.

Etelä-Saimaa ei tavoittanut Saimaa Travelin toimitusjohtajaa Kirsti Lainetta eikä Lappeenrannan Laivojen oto toimitusjohtajaa, kaupunginsihteeri Juha Willbergia.

350 asiakaspaikan Camilla myytiin viime vuonna Karelia Lines -yhtiölle.

Kaupunginhallitus on aiemmin linjannut, että laivayhtiö voi myydä Camillan tai Carelian, jos saatava kauppahinta on hyväksyttävä ja markkinaehtoinen.

Lisäksi laivayhtiön hallitus on katsonut, että kaupan yhteydessä on pyrittävä turvaamaan alusten säilyminen Lappeenrannassa.

Laivayhtiö sulautuu Yritystila-yhtiöön

Lappeenrannan Laivat on sulautumassa Lappeenrannan Yritystila -yhtiöön. Kaupunginhallitus käsittelee omistajaohjauksena asiaa maanantaina.

Laivayhtiö kuuluu jo Yritystila-konserniin.

Laivayhtiön toimitusjohtaja Juha Willberg jää kaupunginsihteerin virasta eläkkeelle syksyllä.

Willberg toteaa esityslistalla, että laivayhtiö on velaton ja sillä on vahva kassa.

Mika Strandén Lappeenrannan Laivojen kolmas alus, Suvi-Saimaa, toimii ravintolalaivana Prinsessa Armaadan vieressä.

Camilla-kaupasta yhtiölle syntyi noin 184 000 euron myyntivoitto.

Laivayhtiön taloudellinen asema muuttuu kuitenkin haasteelliseksi, koska käytännössä puolet sen liikevaihdosta poistui Camillan myötä. Samalla yhtiön kiinteät kustannukset pysyvät ennallaan.

Tavoitteena on, että yhtiön toiminta itsenäisenä yhtiönä lakkaa kuluvan vuoden lopussa.

Laivat Oy:n palkkalistoilla on kolme osa-aikaista henkilöä, toimitusjohtaja, toimistosihteeri ja konemestari, joiden kanssa on käyty yhteistoimintakeskustelut.

Toimitusjohtajan ja toimistosihteerin tehtävät päättyvät viimeistään sulautumisen yhteydessä. Konemestari voi niin sovittaessa jatkaa vastaavassa osa-aikaisessa tehtävässä Yritystila Oy:ssä.