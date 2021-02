Sairastuneista 80 prosenttia on viime aikoina ollut alle 30-vuotiaita, jotka eivät rasita sairaanhoitoa.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) kertoi perjantaina yhdeksästä uudesta koronatartunnasta. Kahden viimeisen viikon aikana Eksoten alueella on tartuntoja ollut 103, kun sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla tartuntoja kertyi alle 30.

Torstaina 25. helmikuuta alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä totesi ylimääräisessä kokouksessaan Etelä-Karjalan siirtyneen koronavirusepidemiassa kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen. Epidemian kolme vaihetta ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

– Olemme numeroiden puolesta olleet jo pidempään leviämisvaiheessa, sillä tartuntojen määrä suhteuttuna tehtyihin testeihin on pikemminkin viisi kuin neljä prosenttia. Tilannekuvaryhmä säilytti kiihtymisvaiheen torstaihin asti sen vuoksi, että olemme pystyneet jäljittämään tautiketjut tehokkaasti, Eksoten ylilääkäri Sami Raasakka kertoo.

Sairastuneet eivät kuormita sairaanhoitoa

Perjantain ilmoitetuista yhdeksästä koronatartunnoista yksikään ei ole opiskelijaryppäästä, joka nosti Etelä-Karjalan tartuntalukuja reilu viikko sitten.

– Lähes kaikki perjantain tapaukset ovat sellaisia, joissa tartunta on saatu perheessä jo sairastavalta, eikä niihin juurikaan liity muita altistumisketjuja kuin ravintola Old Cockin mahdolliset altistumiset, Raasakka sanoo.

Eksoten altistumissivusto kertoi perjantaina, että ravintola Old Cockissa sunnuntaina 21. helmikuuta on ollut koronatartunnan saanut, joka on mahdollisesti altistanut muita ravintolassa olijoita kello 20–20.30 välisenä aikana.

80 prosenttia kaikista tartunnan tällä hetkellä saaneista on alle 30-vuotiaita, mikä Raasakan mukaan tarkoittaa sitä, ettei sairaanhoitokuormitusta ole juurikaan odotettavissa.

– Tartunnan saaneista yli 65-vuotiaat ovat aivan yksittäisiä tapauksia.

Itärajalla testatuista 1,5 prosenttia positiivisia

Yksi perjantain yhdeksästä tartunnasta on peräisin itärajan takaa, kaikki muut ovat omasta maakunnasta.

– Nuijamaan rajanylityspaikalla testatuista positiivisiksi on todettu 1,5 prosenttia, mikä on pieni määrä.

Itärajan ylittäneillä on koko ajan yhä enemmän esittää todistuksia joko saadusta koronarokotteesta, sairastetusta koronasta tai negatiivisista koronatesteistä.

– Me emme tietenkään voi kuin luottaa todistusten aitouteen, eikä meillä ole mitään syytä epäillä, ettevätkö ne olisi aitoja, Raasakka sanoo.