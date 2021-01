Velkojana on Etelä-Karjalan Osuuspankki. Golden Lake Villas oli neuvotellut rahoituksesta italialaisen Osanna Groupin kanssa.

Luumäelle sadan miljoonan euron lomakeskusta kaavaillut Golden Lake Villas on saanut noin 1,3 miljoonan euron velkomustuomion. Velkojana on Etelä-Karjalan Osuuspankki. Tuomio on annettu tammikuun seitsemäntenä päivänä.