Koronaviruksen aiheuttama konttipula on vaikeuttanut rakennuskiven vientiä Etelä-Karjalasta Kiinaan – Kontteja on jumissa Kiinassa, koska virus on seisauttanut talouden ja vientikuljetukset

Rakennuskiven vienti Etelä-Karjalasta Kiinaan on kohdannut hankaluuksia koronavirusepidemian takia.

Lappeenrantalaisen Palin Granit -yhtiön toimitusjohtaja Heikki Palin kertoo, että rahti- ja konttihinnat ovat nousseet selvästi ja konttien saatavuus on heikentynyt.

Kontteja on Palinin mukaan ollut aiempaa vähemmän liikenteessä, koska niitä on jumiutunut Kiinaan. Taloudellinen toiminta on maassa hiljentynyt ja vienti samalla vähentynyt.

Yrittäjät-lehti julkaisi Palinin haastattelun aiheesta 27. helmikuuta. Hän kertoi keskiviikkona, että tilanne on säilynyt suunnilleen samanlaisena. Palin on ollut päivittäin yhteydessä Kiinaan. Merkkejä tilanteen helpottumisesta on kuitenkin jo näköpiirissä.

– Nyt näyttää siltä, että Kiinan tehtaat lähtevät pikkuhiljaa käyntiin ja toiminta on vilkastumassa. Samalla vienti voisi käynnistyä uudelleen.

Tilanne muuttuu päivittäin

Samalla Palin korostaa, että mitään varmaa ei voi sanoa, kun on puhe koronaviruksen vaikutuksista. Tilanne muuttuu päivittäin. Samalla, kun tilanne Kiinassa näyttää rauhoittuvan, vaikutusten painopiste on siirtynyt Eurooppaan.

Heikki Palin arvioi, että jos tilanne Kiinassa rauhoittuu, rakennuskiven vienti viriää sinne pikkuhiljaa.

– En odota suurta ryntäystä Kiinan suuntaan.

Mika Strandén

Kiina on rakennuskiven viennille yksi tärkeä markkina-alue, mutta vienti sinne on ollut laskusuunnassa. Palin kertoo, että tilannetta on tasapainottanut markkinoiden hyvä veto Suomessa ja lähialueilla.

– Suomen kaupungit ovat alkaneet herätä kotimaisen tuotteen ja lähikiven. Ylämaan kiveä on tarjolla lähellä Lappeenrantaa ja Kurun kiveä Tampereella. Turkukin käyttää lähialueelta saatavaa kiveä.

Kiinan merkitys on vähentynyt Ylämaa Groupin tuotannossa

Ylämaa Groupin toimitusjohtaja Jouni Okko vahvistaa koronaviruksen aiheuttaman viennin ja kuljetusten vaikeutumisen Kiinaan. Vaikka Kiina on ollut tärkeä markkina-alue suomalaiselle kiviteollisuudelle, Ylämaa Group on vähentänyt vientiä Kiinaan.

– Kiinassa hintataso on ollut pitkään alhainen, eikä vienti ole kovin kannattavaa. Olemme suosiolla vähentäneet Kiinan-vientiä ja suuntautuneet muualle, lähinnä Euroopan maihin.

Virusalueille ei matkusteta

Kiviteollisuusyritysten edustajat eivät nyt matkusta Kiinaan tai Pohjois-Italiaan.

Virus ei Okon mukaan ole kuitenkaan näkynyt kiviteollisuuden vientitoimituksissa Italiaan. Hän arvioi viruksen vaikuttavan enemmän turismiin kuin teollisuuteen.

– En ole kuullut yhdestäkään tapauksesta, jossa koronavirus olisi peruuttanut vientikaupat. Yhtään kerrostaloprojektia ei ole tietääkseni peruttu viruksen takia.

Kiinassa kivialan messutapahtuma on peruutettu. Okko kertoo, että Italian-matka on ollut suunnitelmissa, mutta se ei ainakaan lähiviikkoina toteudu. Kiinalaisia asiakkaita ei ole viime aikoina tullut Suomeen, vaikka he ovat aiemmin vierailleet täällä.

Matka Kairoon harkinnassa

Jouni Okko kertoo, että keväällä olisi tarkoitus käydä Egyptissä, mutta tilanteen kehittymistä joudutaan seuraaman tarkkaan.

– Emme niinkään pelkää matkustamista Kairoon, mutta jos paikan päällä on vaikea hoitaa asioita, sinne ei kannata lähteä. Teho häviää hommasta kokonaan.