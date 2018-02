Perustajan ja entisen toimitusjohtajan saama tuomio ei vaikuta hävikkiruokapalvelu Resq Clubin toimintaan — Lappeenrannassa mukana tällä hetkellä 20 ravintolaa Risto Hämäläinen Resq Clubin välittää ravintoloiden hävikkiannoksia ostajille mobiilisovelluksen kautta. Kuvituskuva.

Hävikkiruokaa välittävän Resq Clubin perustajan viime perjantaina saama rikostuomio ei vaikuta yrityksen toimintaan. Toimitusjohtaja Sauli Böhm sanoo, ettei perustaja ole enää mukana yhtiön toiminnassa. Hän on kuitenkin edelleen osakkaana yhtiössä.

—Ei vaikuta mitenkään. Kyseinen henkilö ei ole ollut mukana operatiivisessa toiminnassamme kahdeksaan kuukauteen. Resq Club ei ole yrityksenä asianosaisena tässä oikeustapauksessa.

Resq Clubin perustaja ja entinen toimitusjohtaja tuomittiin perjantaina 60 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen yrityssalaisuuden rikkomisesta. Tuomiosta kertoo muun muassa Helsingin Sanomat.

Lisäksi hänet määrättiin korvaamaan liki 28 000 euron oikeudenkäyntikulut entiselle työnantajalleen.

Käräjäoikeus katsoi tuomitun varastaneen Bytebuffet-yhtiön Lunchie-nimisen konseptin liikeidean toimiessaan yhtiön toimitusjohtajana.

Tuomittu erotettiin Bytebuffetin palveluksesta, jonka jälkeen mies perusti Resq Clubin. Sen toiminta perustuu oikeuden mielestä Bytebuffetin ideaan. Resq Club julkaistiin ennen Lunchieta.

Böhm ei ota kantaa siihen, miten oikeuden näkemyksen mukaan rikoksella hankittu liikeidea on vaikuttanut yhtiön menestykseen markkinoilla.

—Saimme tietää tuomiosta vasta maanantaina. Pyrimme selvittämään tämän perinpohjin, Böhm sanoo.

—Se mitä Resq Club on tänään, on useamman ihmisen kontribuution lopputulos. Nykyinen operatiivinen johto ei hyväksy minkäänlaista rikollista toimintaa. Tämä on harmittava tilanne yritykselle, nykyiselle tiimille ja partnereille.

Resq Club on toiminut Lappeenrannassa viime syksystä lähtien. Alkujaan mukana oli kymmenkunta ravintolaa ja kahvilaa. Nykyisin luku on 20.

Böhmin mukaan palvelu on otettu hyvin vastaan kaupungissa.

—Lappeenranta on ollut tosi hyvä. Olemme saaneet hyvää palautetta käyttäjiltä ja ravintoloilta

Resq Clubin perustajan saama tuomio ei ole lainvoimainen.