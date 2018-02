Lappeenrantalainen Heikki, 28, maksaa peliriippuvuudestaan aiheutuneita velkoja vielä vuosien ajan — Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa käsiteltiin viime vuonna yli 9 000 pientä velkomusasiaa Pikavipit olivat ongelma viitisen vuotta sitten. Sittemmin on tullut tuhansien eurojen luottolimiittejä ja vielä suurempia, velkojen yhdistelyyn markkinoituja pikalainoja. AOP Velkaneuvonnan asiakkaista nuoria aikuisia on noin kolmannes. Eläkeikäisiä on kymmenisen prosenttia.

Murrosikäisenä Heikki pelasi pitkävetoa kioskilla. Vuodet kuluivat, ja satunnainen pitkävedon pelaaminen vaihtui päivittäiseen nettipokeriin ja vedonlyöntiin.



Viitisen vuotta sitten Heikki otti ensimmäisen kerran lainaa pelaamista varten. Ensimmäiset lainat olivat tekstiviestillä tilattavia pikavippejä.

— Alkuun otin pieniä lainoja, ja niitä pystyinkin maksamaan. Mutta sitten alkoi tulla lainaa lainan päälle, Heikki, 28, kertoo nyt.



Heikillä oli enimmillään 15 000—20 000 euroa velkaa.

Velkaneuvojan vastaanotolle 40 päivän jono

Etelä-Karjalassa keskimääräinen jonotusaika velkaneuvojan vastaanotolle oli tammikuussa 40 päivää, kertoo Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) velkaneuvoja Hanna-Leena Pyykkö.

— Jos on kiireellinen tilanne ja esimerkiksi talon pakkohuutokaupasta on ilmoitettu, tapaamiseen voi päästä nopeamminkin.



Eksotella on kolme velkaneuvojaa Lappeenrannassa ja yksi Imatralla.

Viime vuonna Eksoten talous- ja velkaneuvontaan tuli 414 uutta asiakasta. Luku on Pyykön mukaan samalla tasolla kuin aiempina vuosina.

Pikalainat pitävät kierrettä yllä

Velkaneuvonnan asiakkaista nuoria aikuisia on noin kolmannes ja eläkeikäisiä noin kymmenen prosenttia.

Pyykön mukaan pikavipit olivat noin viitisen vuotta sitten iso ongelma, joka näkyi talous- ja velkaneuvonnassa.

— Vuoden 2013 jälkeen pienten vippien sijaan ovat tulleet tuhansien eurojen luottolimiitit ja kymmenientuhansien eurojen suuruiset velkojen yhdistämiseen markkinoidut pikalainat. Ne mahdollistavat, että velalliset sinnittelevät velkakierteessä.



Pyykön mukaan olisi tärkeää puhua raha-asioista ja tuoda esille, mistä apua voi hakea.

— Täällä ei todellakaan syyllistetä tai moitita, Pyykkö sanoo.

Velkaneuvoja ja asiakas miettivät yhdessä, miten asiakkaan ongelmat saataisiin ratkaistua.

— Jollain tavalla tai jollain aikataululla asiat saadaan yleensä ratkaistua.

Heikki väsyi velkojensa ja pelaamisensa salailuun

Lappeenrantalaisen Heikin lisäksi kukaan ei tiennyt hänen pelaamisesta ja veloistaan. Laskut oli helppo salata, koska ne lähetettiin sähköpostiin, eikä kotiin.



Puolitoista vuotta sitten Heikki lopulta väsyi salailuun.

— Toin läheisille julki asian ja kuulin tutulta peliriippuvaisille tarkoitetusta Pelirajat’on-ryhmästä, josta sain apua ja neuvoja velkojen hoitamiseen. Pelkäsin läheisten reaktiota, mutta sainkin tukea. Se oli ensimmäinen kerta vuosiin, kun ei tarvinnut salata mitään.

Kaikki ikävätkin kirjeet pitää avata

Talous- ja velkaneuvonnassa asioiden selvittäminen aloitetaan kirjaamalla ylös perustiedot kuten tulot, menot, omaisuus ja velat.

— Lasketaan henkilön maksuvara, eli se millä summalla henkilö pystyy velkojaan kuukaudessa maksamaan.



Pyykkö kehottaa neuvottelemaan velkojan kanssa takaisinmaksusta. Kaikki maksumuistutukset ja velkomiskirjeet pitää avata.



Velkoja muistuttaa laskusta kerran ja lähettää kaksi maksuvaatimusta. Jos lasku on edelleen maksamatta, velkoja voi hakea haastehakemuksella maksuvelvollisuuden vahvistavaa tuomiota käräjäoikeudesta.



Maksuhäiriömerkinnän voi saada pari kuukautta alkuperäisen laskun eräpäivän jälkeen.

Maksuhäiriömerkintä tarkoittaa, että luottotiedot ovat menneet. Se tarkoittaa, että uutta lainaa ei saa. Myös vuokra-asunnon saaminen ja matkapuhelinliittymän hankkiminen tai sähkösopimuksen tekeminen vaikeutuu.

Vuosikorko voi ollakin huima



Riidattomia velkomusasioita ratkaistiin Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa viime vuonna 9 437, Etelä-Karjalan käräjäoikeuden laamanni Hannu Rantalainen sanoo. 2010-luvulla riidattomien velkomusasioiden määrä on vaihdellut vuosittain noin 6 500 ja 10 000 välillä.

— Tyypillinen tapaus on kanne, jossa on paljon erilaisia maksamattomia laskuja, pikavippejä ynnä muita, Rantalainen kertoo.



Hän arvelee, että kuluttajat saattavat ajattelemattomuuttaan ottaa lainan, jonka todellinen vuosikorko on huikean korkea. Korkolain säännöksen mukaan maksimikorko alle 2 000 euron lainoissa on 50 prosenttiyksikköä yli peruskoron. Nyt peruskorko on nollassa.

— Jotkut lainaa antavat yhtiöt kiertävät säännöstä. Eli vaikka kuluttaja nostaa sata euroa, hän käytännössä tekee sopimuksen, missä sovitaan 2 000 euron lainan nostosta paperilla. Siitä kuluttaja nostaa faktisesti sata tai pari sataa euroa. Kun tekee tällaisen sitoumuksen, korko on jotain ihan muuta kuin 50 prosenttia. Vuosikorko voi hyvinkin olla satoja prosentteja.

Jos velallinen on pysyvästi maksukyvytön, hänen pitää hakea velkajärjestelyä käräjäoikeudesta.

Velkajärjestelyssä velkoja maksetaan oman maksukyvyn mukaan tavallisesti kolmesta viiteen vuotta ja loput, maksamatta jääneet velat saa anteeksi.

Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa käsiteltiin viime vuonna 120 velkajärjestelytapausta. Edellisenä vuona määrä oli 100.

— Ne eivät ole valtavia määriä, mutta ne ovat kasvussa, Rantalainen sanoo.







Iso osa palkasta menee velkojen lyhennykseen

Lappeenrantalaisella Heikillä on vielä velkoja maksettavanaan noin 10 000 euron edestä. Palkasta menee 30—40 prosenttia velan lyhentämiseen.



Jos kaikki menee suunnitellusti, Heikki saa velan maksettua muutamassa vuodessa. Hän on päättänyt, ettei enää aio pelata lainkaan.

— On toisaalta hyvä, että velan maksamiseen menee iso osa palkasta. Ainakin se muistuttaa, miksi tässä tilanteessa ollaan nyt.

Jutusta on jätetty pois Heikin oikea nimi haastateltavan yksityisyyden suojelemiseksi.