Stora Enson osakkeiden lunastus on herättänyt paljon levottomuutta Imatran golfpiireissä.

Metsäjätti Stora Enso on lähestynyt golfyhtiön osakkeenomistajia lunastustarjouksella tämän viikon alussa. Lunastustarjous herätti spekulaatiota ja pelkoa koko kentän alasajosta. Mikäli Stora Enso saa ostettua riittävän määrän osakkeita, saa se päätäntävallan yhtiön asioista.

Imatran kaupunginjohtaja Kai Roslakan mukaan Stora Enson kanssa on käyty vuoropuhelua kentän omistukseen liittyvistä järjestelyistä viimeisen kymmenen vuoden ajan.

— Keskustelut joita on käyty tässä viimeksi, ovat olleet hyvin samanlaisia. He ovat tiedustelleet sitä mahdollisuutta, että voisiko kaupunki ryhtyä heidän sijastaan osakkaaksi, Roslakka kertoo.

Kaupungilla ei ole ollut kiinnostusta yhtiön osakkuuksista. Alkuvaiheessa kaupungilla oli omia osuuksia, mutta niistä on luovuttu jo aika päiviä sitten.

— Silloin tehtiin poliittinen päätös siitä, että tällainen toiminta ei ole kaupungin perustoimintaa, eikä se kuulu meidän ylläpitämään toimintaamme, Roslakka kertoo.

Avoimin mielin

Onko ovi sitten ikuisesti kiinni? Ei, mikäli huhut alasajosta pitävät paikkansa. Keskustelua on ylläpidettävä Stora Enson ja golfyhdistyksen suuntaan.

— Nythän ne ovat pelkkiä olettamuksia, eikä sellaista tietoa ole. Mutta jos näin, se on vakava asia ja pitää miettiä keinoja, millä sen voi estää. Katsotaan mistä tässä on kyse ja miten asiat etenevät. Olemme siinä mielessä avoimia käymään neuvotteluita eri suuntiin, Roslakka toteaa.

Hän sanoo, että kentällä on Imatran kaupungille suuri merkitys, sillä kentällä on vetovoimaa ja Imatran Golf Ry on yksi Imatran suurimpia urheiluseuroja.

— En usko, että kaupunki alkaisi yhtiötä omistamaan, tokko sen suhteen suhtautuminen on muuttunut. Mutta ylipäätänsä katsotaan erilaisia järjestelyitä ja Storan kanssa käydään jatkuvaa vuoropuhelua, Roskalla toteaa.

Silva Laakso Stora Enso on lähestynyt osakkeen omistajia ostotarjouksella.

Jäsenet koolle

Imatran Golf Ry piti ylimääräisen kokouksen tiistaina. Siellä päätettiin, että seuran jäsenet kutsutaan koolle ensi viikolla. Puheenjohtaja Anu Urpalainen ei halua kommentoida asiaa sen enempää, ennen kuin kokous on pidetty.

— Edelleen olemme tästä hämmentyneitä, mutta haluamme ensin keskustella asiasta jäsenistön kanssa. Heitä on kuitenkin yli 700, Urpalainen sanoo.

Tiistain kokouksessa laadittiin myös tiedote, jossa oikaistiin Stora Enson kirjeen tietoa siitä, että vuosivastiketta saatetaan joutua nostamaan merkittävästi. Seura kertoo myös haluavansa etsiä vaihtoehtoja hyvässä yhteishengessä ja kehottaa jäseniä malttamaan mielensä ja välttämään hätiköityjä johtopäätöksiä.

Seuran infotilaisuus järjestetään 6. maaliskuuta.