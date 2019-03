Lemin poliittinen johto suhteesta kunnanjohtajaan—  ”Epäluottamus on ilmennyt pitkässä juoksussa”

Kunnanhallituksen puheenjohtajan Kati Buurin (kesk.) mukaan epäluottamuksen taustalla on monta eri tekijää ja kunnanvaltuutetut yli puoluerajojen jakavat näkemyksen

Lemin kunta on ajautunut kunnanhallituksen puheenjohtajan Kati Buurin (kesk.) mukaan ikävään tilanteeseen.

Kunnanvaltuusto päättää ensi maanantaina 1. huhtikuuta, jatkuuko kunnanjohtaja Jussi Stoorin pesti vai päättyykö.

Stoor itse haastoi valtuuston saatuaan viime perjantaina omien sanojensa mukaan yllättäen tiedon epäluottamuksesta.

Stoorin ehdollinen irtisanoutuminen astuu voimaan, jos enemmistö kunnanvaltuutetuista äänestää luottamuspulan puolesta.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kati Buuri on haluton yksityiskohtaisesti avaamaan, mistä epäluottamus on syntynyt, ja pahoittelee lyhytsanaisuuttaan.

— Epäluottamus on ilmennyt pitkässä juoksussa ja sen taustalla on monta eri tekijää. Kyse on useasta valtuutetusta ja samalla kannalla ollaan yli puoluerajojen, muotoilee hän.

Buurin mukaan tieto epäluottamuksesta tuli kunnanjohtajalle yllättäen, mutta siihen johtaneista asioista on keskusteltu useaan kertaan.

Kuntatalous on joukossa yhtenä tekijänä.

Hän selventää, ettei kyse ole myöskään siitä, että henkilökemiat eivät sopisi yksiin.

Vääntöä muun muassa tuloveroprosentista

Kunnan poliittinen johto ja kunnanjohtaja Jussi Stoor ovat olleet eri mieltä viime vuonna ainakin tuloveroprosentin korotuksesta.

Stoor oli korotuksen kannalla, Buuri ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Veli-Pekka Okko (kok.) eivät.

Veli-Pekka Okon mielestä poikkeavat näkemykset tuloveroprosentista ovat tässä vaiheessa kuitenkin menneisyyttä.

Hän pitää todennäköisenä, että kiinteistöveron nosto ja kireämpi tuloverotus ovat Lemin keinovalikoimassa.

— Kunnan talous on haasteellinen. Odotan tuloksia talousohjausryhmältä. Ei yksi ihminen voi pelkästään ratkoa, miten talouden kelkka käännetään.

Buurin mukaan keskustan kunnanvaltuutetuilla on vapaat kädet äänestää oman näkemyksensä mukaan. Myös Okon mukaan kokoomuksen valtuutetut ovat täysin itsenäisiä ratkaisussaan.

Virkavapaalla valtuuston kokoukseen asti

Kunnanjohtaja Jussi Stoor välitti tiistaina tiedon, että on jäänyt sairauslomalle viime perjantaina. Hän toistaa, että on maanantaina jättänyt ehdollisen irtisanomisilmoituksen sen varalta, että valtuusto päätyy epäluottamuksen kannalle.

— Olen virkavapaalla valtuuston kokoukseen 1. huhtikuuta asti. Muuta en tässä vaiheessa kommentoi, hän kertoo tekstiviestissään.

Stoor aloitti Lemin kunnanjohtajana vuonna 2015.