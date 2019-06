Lappeenrannan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry muuttaa nimeään Kaakkois-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry:ksi. Nimenvaihdoksen taustalla on se, että yhdistyksen toiminta-alueena on jo pidempään ollut Lappeenrannan lisäksi koko Etelä-Karjala ja Etelä-Kymenlaakso. Uuden nimen toivotaan kuvastavan paremmin yhdistyksen toiminta-aluetta.

Yhdistyksen puheenjohtaja Jenni Laamanen kertoo yhdeksi nimenvaihdoksen syyksi sen, että yhdistyksen toimintaa ei ole viime vuosina pyöritetty ainoastaan Lappeenrannan voimin. Laamanen uskoo, että uuden nimen myötä myös uusien vapaaehtoisten ja tukijoiden löytäminen mukaan toimintaan tulee olemaan helpompaa.



— Luulen, että Lappeenranta-sana nimessä on voinut rajata potentiaalisia vapaaehtoisia pois toiminnasta, kun ei ole tiedetty, että toimimme myös laajemmalla alueella.

Yhdistyksen on muutoin tarkoitus jatkaa entiseen malliin. Laamanen kertoo, että toimintaa tarkastellaan toki säännöllisin väliajoin, mutta toistaiseksi on katsottu parhaaksi jatkaa vakiintuneilla toimintatavoilla. Laajentumissuunnitelmia yhdistyksellä ei tällä hetkellä ole.



— Toimimme jo nyt aika laajalla alueella, eikä meillä ole oikein tarvetta laajentaa. Toimimme kuitenkin lahjoitusten ja avustusten varassa.

Eläinkodissa vielä rauhallista

Eläinten sijaiskoteja on ympäri Etelä-Karjalaa. Lisäksi yhdistyksellä on oma yksikkö myös Etelä-Kymenlaaksossa, jossa on niin ikään myös sijaiskotitoimintaa. Lappeenrannassa toimintaansa jatkaa entiseen tapaan eläinkoti Pesä. Pesän vastaavan työntekijän ja vapaaehtoisen eläinsuojeluneuvojan Laura Hölkin mukaan tulevan kesän löytöeläintilannetta on hankala ennustaa.



— Vielä on suhteellisen rauhallista. Tosin pahimmat ajat alkavatkin yleensä vasta loppukesästä.



Hölkin mukaan esimerkiksi eläinkotiin saapuvien kissojen määrä kasvaa vuosi vuodelta. Leikkaamattomia kissoja löytyy joka syksy yhä enemmän.



— Pahoin pelkään, ettei tilanne tule ainakaan helpottumaan edellisistä kesistä.

Hölkki kertoo, että vaikka yhdistyksen nimenmuutos ei varsinaisesti vaikuta eläinkodin käytännön toimintaan, jotakin hyötyä laajemmasta toiminta-alueesta on yhteistyön kannalta ollut. Uusia sijaiskoteja on löytynyt esimerkiksi Kotkasta. Myös lahjoituksten saaminen entistä laajemmalta alueelta vaikuttaa luonnollisesti yhdistyksen taloustilanteeseen positiivisesti.