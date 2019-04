Vartija turvaa eduskuntavaalien äänestystä Savitaipaleella – Maaliskuinen vesurihyökkäys kunnantalolle vaikutti turvallisuuden tunteeseen

Savitaipale on päättänyt turvata kunnan äänestyspaikkaa palkkaamalla paikalle vartijan. Vartija on ollut paikalla Savitaipaleen ennakkoäänestyspaikalla kirjastossa, ja todennäköisesti vartija päivystää myös varsinaisena vaalipäivänä kunnantalolla.

Kunnan keskusvaalilautakunnan sihteeri Sirpa Hyrkkänen sanoo, että vartija on paikalla luomassa turvallisuuden tunnetta vaalitoimitsijoille. Syynä on maaliskuinen vesurihyökkäys, jonka takia myös kunnantalon ovet on pidetty lukittuina.

— Vartija on koko ajan äänestyspaikalla. Kaikki on mennyt ihan normaalisti.

Vuonna 1975 syntynyt paikallinen nainen hyökkäsi 13. maaliskuuta Savitaipaleen kunnantalolle vesurin kanssa. Nainen uhkaili kunnan henkilökuntaa, mutta hänet saatiin taltutettua nopeasti. Kukaan ei vahingoittunut tilanteessa.

Kaakkois-Suomen poliisi on tutkinut tapausta epäiltynä laittomana uhkauksena ja kunnianloukkauksena. Poliisista kerrotaan, että esitutkinta on yhä kesken.

Savitaipaleen kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen sanoo, ettei Savitaipaleella ole ilmennyt mitään uutta uhkaa.

— Ei ole mitään uuttaa syytä, että nyt otettiin vartija. Tämä ei ole mitenkään raskas toimenpide kunnan kannalta, jos sillä voidaan vaikuttaa turvallisuuden tunteeseen.

Kainulainen kuvailee, että yleinen turvallisuuden tunne muuttui kunnassa maaliskuun tapahtuman jälkeen. Tapaus herätti myös kuntalaisissa myös keskustelua ja kysymyksiä.

— Siksi otimme vartijan käyttöön tilapäisesti. Etenkin alussa ihmiset kyseli, mitä on tapahtunut. Ei siihen liity erityistä dramatiikkaa

Savitaipaleen johto on keskustellut tapauksesta myös poliisin kanssa, mutta päätös vartijan palkkaamisesta oli kunnan oma päätös, ei poliisin suositus.

— Turvallisin mielin voi mennä äänestämään. Ei ole olemassa erityistä uhkaa, Kainulainen sanoo.