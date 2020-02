Parikkalan ja Rautjärven avoliitto laajenee – Nyt selvitetään teknisen toimen sekä ruoka- ja puhtauspalvelujen tuottamista yhdessä

Parikkalan ja Rautjärven kuntien tiivistyvässä yhteistyössä on vuorossa seuraava askel. Tavoitteena on, että tekniset palvelut sekä ruoka- ja puhtauspalvelut tuotetaan yhdessä ensi vuoden alusta lähtien. Asia on kirjattu kuntien tämän vuoden talousarvioihin.

Selvitys asiasta on määrä tehdä maalis-huhtikuussa siten, että kunnanhallitukset voivat käsitellä asiaa toukokuussa ja kunnanvaltuustot päättää kesäkuussa. Tällöin yksityiskohtainen suunnittelu voidaan tehdä elo-syyskuussa, ja asia saadaan ensi vuoden talousarvioon.

Selvitys teetetään ulkopuolisella konsultilla, jotta puolueettomuus ja luotettavuus varmistuu. Parikkala maksaa selvityksen kuluista 60 prosenttia ja Parikkala 40 prosenttia. Selvityksen on määrä valmistua toukokuun alkuun mennessä.

Parikkalassa teknisissä palveluissa sekä ruoka- ja puhtauspalveluissa on noin 40 työntekijää ja Rautjärvellä noin 25. Työntekijämäärä on kuntien kokonaisuuteen nähden merkittävä.

Yhteistyötä on jo pedattu johtavien viranhaltijoiden ja poliitikkojen kesken. Työn valmistelua johtamaan on perustettu ohjausryhmä.

Rautjärven kunnanhallitus hyväksyi maanantaina ja Parikkalan kunnanhallitus tiistaina selvityksen käynnistämisen yhteistyöstä.