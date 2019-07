Saimaannorpan kotivesille verkkokalastuksen täyskieltoa vaativa kansalaisaloite on kerännyt parissa päivässä jo yli 45 000 kannattajaa — Eduskuntakäsittelyyn tarvitaan 50 000 kannattajaa puolen vuoden aikana

Nykyisin verkkokalastusrajoitus on asetuksella määrätty olemaan voimassa huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun. Rajoituksen päättymisen jälkeen neljä kuuttia on hukkunut verkkoon.

Oikeusministeriön ylläpitämässä kansalaisaloite.fi-palvelussa on aloite, joka vaatii verkkokalastusta kiellettäväksi saimaannorpan levinneisyysalueella kokonaan, ympärivuotisesti.

Aloite on jätetty palveluun keskiviikkona. Jo perjantaina aamupäivällä sillä oli yli 45 700 kannattajaa.

Kansalaisaloitteella voi ehdottaa säädettäväksi uutta lakia tai olemassaolevaa lakia muutettavaksi.

Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa.

Nykyisin on voimassa asetus, joka kieltää verkkokalastuksen norppavesillä vuosittain 15.4.—30.6. Asetuksen antaa valtioneuvosto, mutta kansalaisaloitteen myötävaikutuksella asia näyttää päätyvän eduskunnan käsiteltäväksi.

Lisäksi on 3.7. myös jätetty aloite, joka vaatii verkkokalastuskiellon jatkamista syyskuun loppuun asti saimaannorpan pesimäalueella. Aloitteella on hieman yli 1700 kannattajaa.

Jo neljä kuuttia hukkunut verkkoon verkkokalastuskiellon päättymisen jälkeen

Tänä vuonna verkkokalastuskielto siis päättyi maanantaina.

Kolmen hyvinkääläistä, yhden tamperelainen ja yhden kauniaislainen käynnistivät aloitteen keskiviikkona, kun oli löydetty jo neljä kuuttia verkkoon hukkuneena verkkokalastuskiellon päättymisen jälkeen.

Aloitteessa todetaan, että saimaannorppa on norpan alalaji, jota tavataan ainoastaan Suomessa. Saimaanorppa on maailman uhanalaisin hylje ja se on vaarassa kuolla sukupuuttoon.

Nykyinen verkkokalastusrajoitusta koskeva asetus on voimassa vuoden 2021 huhtikuuhun. Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti torstaina, että heti kesälomien jälkeen aletaan valmistella uutta asetusta, joka tulee voimaan vuonna 2021.

Ministeriö kannusti kalastajia kiinnittämään huomiota pyydyksiin nykyisen asetuksen voimassa ollessa.