Iso mullistus odottaa Imatran Meltolaa: Ensin pannaan kaavat ajan tasalle, sitten kadut ja vesihuolto Asemakaavan tarkistus alkaa tänä vuonna ja vie todennäköisesti pari vuotta. Katujen mylläys käynnistyy 3–5 vuoden kuluttua ja maksaa miljoonia. Yksi kinkkinen kohde on Hevossuontie. ANU PAKARINEN Nykyisen asemakaavan mukaan Hevossuontie jatkuu suoraan kuvassa näkyvän metsän halki. Todellisuudessa katu on jäänyt rakentamatta noin 200 metrin matkalta. Muun muassa tämä ristiriita tulee ratkaista kaavan päivityksen yhteydessä.

Imatran kaupunki käynnistää Meltolan asemakaavojen tarkistuksen tänä vuonna.

Työ etenee kahdessa osassa Viipurintien ollessa vedenjakajana. Meltolan itäosa muodostaa oman kokonaisuutensa, samoin kuin Meltolan länsiosa.

Aluesaneerauksen alustava kustannusarvio on vajaat kahdeksan miljoonaa euroa.

Kimmokkeena on lähivuosina aloitettava aluesaneeraus.

Aluesaneeraus suunnitteilla

Meltolan vesihuolto ja kadut on tarkoitus kunnostaa, mikä edellyttää asemakaavojen tarkistamista, sillä nykyisellään kaavat eivät vastaa todellisuutta.

— Asiakirjat on saatava ajan tasalle, jotta kunnallistekniikka rakennetaan oikeaan paikkaan. Meltolassa on sama juttu kuin esimerkiksi Paperharjuntiellä. Alue on ajan saatossa rakentunut kaavan vastaisesti, kertoo kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs.

Nyt kaavat muutetaan noudattamaan rakennettua ympäristöä.

Uusia tonttejakin saattaa tulla

Kaavojen päivittämisen yhteydessä tarkastellaan mahdollisuuksia täydennysrakentamiseen.

— Jos havaitaan sellaisia kohtia, jonne on mahdollisuus tehdä pientalotontti, sitä voidaan miettiä. Sen voimakkaammin asumista ei laajenneta, Äikäs sanoo.

Äikäs painottaa, että mahdolliset uudet pientalotontit ovat kaavan tarkistuksen sivutuote. Tärkein syy kaavan päivittämiselle on aluesaneeraus.

Vesi- ja jätevesiverkosto on monin paikoin tulossa käyttöikänsä päähän, hulevesien kanssa on ongelmia ja ja kadutkin huonossa kunnossa, luettelee kaupungininsinööri Päivi Pekkanen.

3–5 vuoden odotus

Alueen laajuuden vuoksi kyse on jättimäisestä ja hintavasta urakasta. Aluesaneerauksen alustava kustannusarvio on vajaat kahdeksan miljoonaa euroa.

Tarkaa aikataulua ei vielä ole. Rakentaminen käynnistyy aikaisintaan 3–5 vuoden kuluttua, sillä työt voidaan aloittaa vasta asemakaavojen valmistuttua ja saatua lainvoiman.

Meltolan kaavat pannaan ajan tasalle. Syynä on tuleva aluesaneeraus. Meltolassa käynnistyy samanlainen katujen ja vesihuollon mylläys kuin esimerkiksi Virasojalla ja aiemmin Koulukadun länsipuolella Imatrankoskella.

Kaikkine neuvotteluineen kaavoitus vie helposti pari vuotta, Päivi Pekkanen arvioi. Kohde on haastava, sillä eri maanomistajien intressit poikkeavat useissa paikoissa toisistaan.

Hevossuontie kinkkinen kohde

Yksi kinkkinen kohde on Hevossuontie, joka on jakautunut kahteen, toisistaan erilliseen osaan. Kadunpätkien välillä on noin 200 metrin rakentamatta jäänyt osuus.

Ratkaisu on nykyisen osoitelain vastainen ja omiaan aiheuttamaan sekaannuksia ja myös vaaratilanteita, jos oikean osoitteen löytyminen viivästyy hälytys- ja pelastustehtävissä.

— Ambulansseilla on ollut ongelmia, Päivi Pekkanen tietää.

Vaihtoehtona on rakentaa katu valmiiksi, jolloin sen varteen voitaisiin kaavoittaa lisää tontteja. Tai sitten toinen puoli Hevossuontiestä pitää nimetä uudelleen. Kumpaakin vaihtoehtoa on aiemmissa kyselyissä vastustettu.