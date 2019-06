Ruokolahdella aloittaa koulutaipaleen syksyllä 36 ekaluokkalaista. Uutta on, että lapsia ei jaeta eri luokkiin, vaan kaikki ovat yhtä ja samaa luokkaa. Ekaluokkalaisia ohjaa kaksi opettajaa ja kaksi koulunkäynninohjaajaa. Lisäksi käytettävissä on esi- ja alkuopetuksen oma erityisopettaja. Uudet ekaluokkalaiset opiskelevat 110 neliön luokkatilassa, joka on yhdistettävissä ja jaettavissa kahteen 55 neliön tilaan.