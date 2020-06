Taipalsaaren kunta korjasi kertaalleen hyväksyttyä tilinpäätöstään konsernitilinpäätöksen osalta. Omaan pääomaan siirtämättä jäänyt poistoero muutti osaa tunnusluvuista ja sai konsernin alijäämän näyttämään laskennallisen tunnusluvun mukaan liian suurelta.

Korjauksen jälkeen kunnan asukasta kohden laskettu alijäämä on kunnan konsernitilinpäätöksessä 360 euroa asukasta kohden. Asukasta kohti laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä on 5 528 euroa, mikä on vähemmän kuin kunnissa keskimäärin.