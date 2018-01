Lappeenrantalainen Kaius Gestranius valitsi kastikkeet oluiden sijaan — Pian nähdään, maistuuko samperin soosi television leijonillekin Jokunen vuosi sitten Kaius Gestranius pysähtyi ihmettelemään kaupan kastikehyllyä. Nyt entisessä Polan vaatetehtaassa toimivan Jävla Sås Bolagin kysyntä on yllättänyt perustajansakin. Marleena Liikkanen Jävla Sås Bolag toimii Lappeenrannan Pallossa entisessä vaatetehtaassa.

Kastiketehtaan ainoassa huoneessa seisoo 200 litran kattila. Se odottaa lisää miesvoimaa siirtyäkseen käyttöpaikalle. Makea grillauskastike porisee vieressä 50 litran astiassa. Pienempi pata osoittautui riittämättömäksi parissa kuukaudessa.

— Isosta kattilasta saa 800 pullollista yhdellä satsilla, eikä tarvitse keitellä ihan joka päivä, sanoo yrittäjä Kaius Gestranius.

Viime syksynä perustettu Jävla Sås Bolag on saanut lentävän lähdön. Markkinointi on alkanut vasta myyjäisissä ja Facebookissa.

— Silti joulukuu lähti lapasesta.

Marleena Liikkanen 50 litran kattilassa kuplii makeaa bbq-kastiketta. Kolmen grillauskastikkeen lisäksi valikoimaan kuuluu soosit kalalle ja riistalle sekä ketsuppi.

Menestys televiossa paljastuu kuun lopussa

Minulla on ollut keittiöihin on-off-suhde. Välillä olen lähtenyt ovet paukkuen, mutta aina palannut.

Vauhtia on lisännyt Leijonan luola -televisio-ohjelma, johon Gestranius osallistui. Osanottajat esittelevät ideansa pääomasijoittajaraadille, ja raatilaiset eli luolan leijonat voivat halutessaan lähteä mukaan sijoittajina.

— Ajattelin, että menen nolaamaan itseni, ja muutama tuhat ihmistä näkee logon. Nolasin itseni, mutta muuten lopputulos on toinen.

Jakso kuvattiin kesällä, ja Jävla Sås Bolagin osuus tulee ulos Nelosella kuun viimeisenä päivänä. Gestraniuksella ei ole lupaa kertoa, miten kävi, mutta kuvausten jälkeinen shokki ja säpinä lupaavat hyvää.

— Yritys olisi lähtenyt käyntiin ilman ohjelmaakin, muttei ehkä yhtä helposti ja nopeasti.

Gestranius oli seurannut Leijonan luolan pohjoisamerikkalaisia versioita pitkään ja joskus leikitellyt ajatuksella osallistumisesta. Kun hän kuuli ohjelman mainoksia viime vuonna harjoittelupaikassaan ravintola Kapteeninkulmassa, hetki koitti. Töiden jälkeen lasten kanssa ulkoillessaan mies päätti hakea samantien.

— Silloin ensimmäinen yhtiöni oli ollut pystyssä kuukauden.

Yhtiö oli nykyisen edeltäjä, erilaisten kokeilujen mahdollistaja.

Marleena Liikkanen Kaius Gestraniuksen yrittämisessä ohjenuorana on avoin asenne ja se, että aina kannattaa kysyä. Harvoin on hävittävää, ja parhaimmillaan löytyy ratkaisu, jossa useampi osapuoli voittaa.

Einesten käyttö ravintoloissa yllätti

Gestranius on työskennellyt vuosia ruuan ja ravintoloiden parissa.

Kastikemaailma aukesi kesätöissä maineikkaassa Mustion linnassa. Takahuoneen kattilassa kiehuivat omat liemet, ja kaikki tehtiin itse. Kun Gestranius meni töihin pääkaupunkiseudulla HOK-Elannolle, hän ällistyi, kun kokit lämmittivät pussikastiketta.

Gestranius on sooseja rakastavan amerikkalaisen grilliruokakulttuurin ystävä. Kaupan kastikkeiden ainesosaluettelon lukeminen kuitenkin hämmensi, sillä ne näyttivät sisältävän paljon turhaa.

— Ajattelin, ettei voi olla niin vaikeaa tehdä hyvä kastike.

Omat kokeilut alkoivat viitisen vuotta sitten mahdollisimman vähien ainesten periaatteella. Tuttavilta alkoi tulla yhä innostuneempaa palautetta, ja kotimaassa valmistetuille kastikkeille näkyi markkinarako.

Idea on sovittaa maut pohjoismaiseen suuhun. Tuotekehittelyssä viimeisen sanan sanoo puoliso Anna Gestranius, joka ei yleensä pidä kastikkeista.

— Jos hän sanoo, että se on edes ok, se on hyvää.

Marleena Liikkanen Apumiehenä työskentelee Elmeri Turunen.

Talokaupan jälkipuinti toi muuta ajateltavaa

Omaa yritystä Kaius Gestranius haudutteli vuoden 2014 Lappeenrantaan muutosta saakka. Epäonninen talokauppa toi kuitenkin muuta ajateltavaa pitkäksi aikaa.

— Nyt oli elämässä sellainen tilanne, että pystyin heittäytymään.

Tavoitteena on toimeentulo sekä mahdollisuus jättää firma joskus lasten jatkettavaksi.

Suurin haaste yrityksessä on nyt logistiikka. Tuotteita pitäisi kuljettaa ja lähettää asiakkaille ja nettikaupan avaamista harkita. Postituskustannukset tuntuvat kuitenkin muurilta suunnitelmien tiellä.

Gestranius aikoo pitää kattilansa Lappeenrannassa, vaikka pääkaupunkiseutu on ollut harkinnassa. Perhe on asettunut Lappeenrantaan ja haluaa kasvattaa lapset siellä. Paikallisia yhteistyökumppaneitakin on löytynyt.

— Olen saanut hyvän vastaanoton, ja täällä on yhteen hiileen puhaltamisen meininki. Paikalliset ovat hyväksyneet yrityksen nimenkin.

Suomenruotsalainen Gestranius halusi nimetä firman äidinkielellään. Hiton kastikeyhtiötä tarkoittava nimi viittaa tuskastumiseen yrittämisen vaikeuteen. Nimen lisäksi muukin brändi on harkittu.

— On tietoinen valinta, ettei pulloihin tule liekkejä tai hikoilevia ukkoja.

Marleena Liikkanen Valmiiden tuotteiden toimittaminen asiakkaille järkevään hintaan on osoittautunut yrityksessä kinkkiseksi.



Kaius Gestranius

34-vuotias lappeenrantalainen, kotoisin Inkoosta.

Jävla Sås Bolagin perustaja ja yrittäjä.

Marleena Liikkanen Gestraniuksen perheessä on muodostunut lentäväksi lauseeksi rahanmenosta puhuttaessa hokema ”Pitää myydä vähän kastiketta”.

Perheeseen kuuluvat Ylämaalta kotoisin oleva vaimo ja kolme alle kouluikäistä tytärtä.

Vapaa-ajallaan viettää aikaa ja ulkoilee lasten kanssa.

Opiskelee Saimaan ammattiopistossa elintarvikealaa. Yrittää saada opinnot päätökseen työn ohella.

Gestraniuksille kannattaa mennä syömään

Mikä oli ensimmäinen kesätyösi?

— Tiskaaja Inkoossa Jase-pubissa. Olin silloin 13-vuotias.



Millä autolla ajat?

— Opelilla.



Missä olet kaikkein mieluiten?

— Ihan kotona, vietän aikaa lasten kanssa — ja vaimon.



On lauantai-ilta ja sinulle osuu ruuanlaittovuoro, mitä laitat ruuaksi?

— Alkuun jotain kalapainotteista. Kalaa tai seafoodia, ehkä kampasimpukoita ja siihen joku hyvä leipä mukaan. Pääsafka vaikka possua, baby back ribsit savustettuna pitkän kaavan mukaan ja hyvä coleslaw tai salaatti. Ja vaimon tekemä jälkkäri, hän tekee meillä makeat ja leipomiset. (Toim. huom. Paikalla olevat kuulijat todistavat, ettei Gestranius liioittele.)



Jos nyt vaihtaisit alaa, mikä alasi olisi?

— Panimon pistän joku päivä pystyyn, mutta se ei ole tämän päivän juttu. Panimo on jäätävän kallis investointi, mutta se, jos olisi budjettia. Kun suunnittelin yritystä, vaihtoehtoina olivat kastikkeet tai panimo. Kastikkeet oli nopeampi ja helpompi, niissä on parempi kate ja vähemmän kilpailua.