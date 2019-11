Tutkintapyyntö Eksoten hallituksen puheenjohtajan Marja-Liisa Vesterisen (sd.) toiminnasta etenee poliisille viimeistään tänään perjantaina. Näin uskoo Eksoten arviointipäällikkö Taija Myyrä.

Tarkastuslautakunta päätti keskiviikkona yksimielisesti tehdä tutkintapyynnön.

Ennustan, että asia menee joka tapauksessa luottamusäänestykseen. Ja se luottamusäänestys tulisi tosi nopeasti. — Taina Lonka

Valtuuston puheenjohtaja Taina Lonka (kesk.) toteaa, että Vesterisen on siirryttävä viimeistään siinä vaiheessa sivuun luottamustehtävästään, jos poliisi päättää aloittaa tutkinnan.

— Hänen on jäävättävä itse itsensä tutkinnan ajaksi. Jos hän ei niin tee, on siihen pakko puuttua. Kuntalain mukaan on mentävä.

Lonka arvelee, että valtuusto äänestää Vesterisen luottamuksesta joka tapauksessa, vaikkei poliisi tutkisikaan asiaa.

— Ennustan, että asia menee joka tapauksessa luottamusäänestykseen. Ja se luottamusäänestys tulisi tosi nopeasti.

Eli jos poliisi ei tutki asiaa, äänestäisi Eksoten valtuusto ehkä jo joulukuun 18. päivän kokouksessaan siitä, nauttiiko Vesterinen valtuuston luottamusta.

— Tai sitten äänestetään tammikuussa järjestettävässä ylimääräisessä kokouksessa.

Jos taas poliisitutkinta alkaa, perustetaan joulukuun valtuustossa tilapäinen valiokunta selvittämään Vesteriseen liittyvää asiaa.

Lonka toivoo, että poliisi tutkisi asian.

— Se olisi kaikkien osapuolten etu. Selviäisi, oliko syytöksiin aihetta vai ei.

Tarkastuslautakunta oli varahenkilövetoinen

Tarkastuslautakunta päätti tutkintapyynnön jättämisestä varahenkilövetoisessa kokoonpanossa. Viisijäseninen lautakunta kokoontui nelijäsenisenä.

Varsinaisista jäsenistä olivat paikalla vain keskustaa edustavat puheenjohtaja Laura Kaijanen ja Kari Terho. Anneli Myllärinen (sd.) oli poissa eikä hänen varahenkilönsäkään, Merja Vasara (sd.), ollut paikalla. Esko Ijäksen (sd.) sijaan kokoukseen osallistui varahenkilö Juhani Liimatta (sd.).

Juha Jormakan (kok.) varahenkilönä kokoukseen osallistui Esa Kourujärvi (kok.).

Taina Lonka sanoo ymmärtävänsä, että etenkin demareille asian käsittely voi olla hankalaa.

— Mutta asiaa ei saisi päästää politisoitumaan, koska tämä on asia-asia.

Valtuustoryhmä arvostaa Vesterisen osaamista

Vesterinen kuuluu Lappeenrannan sosialidemokraattiseen valtuustoryhmään. Ryhmän puheenjohtaja Sanna Koskenranta muistuttaa, ettei ryhmällä ole vielä tietoa siitä, mistä syytöksissä on kyse.

— Marja-Liisa on ryhmässä aktiivinen jäsen. Hänen toiminnassaan valtuustoryhmässä ei ole mitään moitittavaa ja hänen osaamistaan arvostetaan korkealle.

Koskenranta sanoo, ettei vielä ole edes spekulaatioiden aika.

— Tilanne on varsin erikoinen.