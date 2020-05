Kommentti: Tiistai-iltana keittiönpöytien äärellä puhuttiin vakavista asioista – Lapset Vuoksenniskan koulun pihalla järkyttivät, mutta miten me aikuiset pärjäsimme?

Tiistaiaamuna minun sosiaalisen median kuplassani ihasteltiin lenkkimaisemia, kevään kukkasia ja auringonlaskuja Saimaalla. Se oli aikuisen ihmisen kupla.

Samaan aikaan lasteni some täyttyi tuhnuisista, pätkityistä videoklipeistä, joissa pienet pojat pahoinpitelevät toisiaan. Väkivalta Vuoksenniskan koulun pihalla oli levinnyt yön aikana kulovalkean tavoin Imatran seudun nuorison kännyköissä.

Mitä koulun pihalla oikein tapahtui? Paikalle oli kokoonnuttu suurella joukolla. Moni läsnäolijoista videoi tapahtumia puhelimellaan. Videointia jatkettiin, vaikka tilanne eteni järkyttävällä tavalla. Huolettomaan leikkiin tarkoitetun koulupihan kiipeilytelineiden läheisyydessä tallottiin maassa makaavan lapsen päätä. Ympärillä liikehtineet alaikäiset välittivät paikan päältä kuvaa toisille alaikäisille. Ei menty väliin.

Kohtaus sisältää surullisia yksityiskohtia, joista valtaosa ei kuulu meille ulkopuolisille. Vuoksenniskan tapaus on nyt viranomaisten hoidossa. Mielestä se ei kuitenkaan hevillä pyyhkiydy.

On hetki, jolloin meidän aikuisten pitäisi pystyä tyynnyttämään kauhistuneiden lasten mieliä. Meidän on näytettävä esimerkillämme, että paras tapa purkaa pahaa mieltä on jäsennellä sitä puhumalla ja miten yllättävissäkin tilanteissa on toimittava rauhallisesti ja vastuullisesti. Mutta ei hyvältä näytä. Suurpiirteisen tiedon varassa ja vihan kiihkossa me haluamme jakaa tuomioita.

Kehittyvän mielen myrskyt tuottavat ylireagointia, ja jos keinojen valikoima on vähäinen, voi tuloksena pahimmillaan olla silmitöntä väkivaltaa. Meillä aikuisilla toimintamalleja pitäisi jo olla enemmän. Sosiaalisen median kommenteissa ratkaisuksi lasten ongelmaan nostetaan ruumiillinen kurittaminen, alistaminen tai kostaminen. On paljon huonoja kasvatusmetodeja, mutta harva niistä on edellä mainittuja ehdotuksia huonompi.

Tiistai-iltana monessa perheessä puhuttiin keittiönpöydän äärellä vakavista asioista. Lapsia kiehtova kielletty ja salainen kärjistyi Vuoksenniskalla kohtalokkaalla tavalla, ja tilanne onkin hyvä käydä läpi. Tärkeintä on silti painottaa, että vaikka maailmassa sattuu yksittäisiä hirveitä tekoja, elämme hyvin turvallista elämää. Kannamme siitä jokainen vastuuta puheillamme ja teoillamme. Niistä etenkin jälkimmäisiä odotetaan nyt myös viranomaisilta. Kenenkään ei pidä joutua pelkäämään arjessaan.