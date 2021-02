Etelä-Karjalassa on keskiviikkona varmistunut kolme uutta koronatartuntaa. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten koronasivujen mukaan tapauksia on nyt koko epidemian ajalta sen alueella todettu yhteensä 308 kappaletta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronasivun kuntakohtaisiin lukuihin ei tullut Etelä-Karjalan osalta muutoksia tiistaista, mutta raportoinnissa voi olla viivettä.

Eksoten ylilääkäri Sami Raasakan mukaan alkuviikon viidestä maakunnan tautitapauksesta yksi on tullut ilmi rajatarkastuksen näytteenotosta, ja toisessakin on yhteys Venäjälle. Yksi tapaus on peräisin Helsingin ja Viron välisestä lauttaliikenteestä. Yksi tartunta on jäljitetty kotimaahan Etelä-Karjalan ulkopuolelle ja yksi on peräisin maakunnan alueelta.

– Potilaiden ikäajakauma on teini-ikäisestä kuusikymppiseen, Raasakka kertoi.

Koronan brittimuunnosta on Raasakan mukaan toistaiseksi todettu Eksoten alueella aikaisemmin kaksi tapausta, jotka ovat "olleet ja menneet".

– Yhtään vahvistettua brittimuunnosta ei ole tällä hetkellä.

Niitä voi ilmetä lisää uudemmista, muun muassa rajalla otetuista näytteistä, mutta vamistaminen voi viedä kaksikin viikkoa.

Suomessa 265 tartuntaa

Suomessa on raportoitu 265 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 4 883 uutta tartuntaa, mikä on 1 266 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Tartuntojen kahden viikon ilmaantuvuusluku on noussut koko maassa noin 89 koronatartuntaan sataatuhatta asukasta kohden.

Suurin ilmaantuvuusluku on yhä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) lähes 153 tartuntaa ja pienin Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin lähes 19 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Yhteensä Suomessa on todettu epidemian alusta asti 46 049 koronavirustartuntaa.

Juttua päivitetty 3.2.2021 kello 12.35 THL:n tiedoilla.