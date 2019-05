Saimaan ammattikorkeakoulusta valmistuvat toukokuussa seuraavat opiskelijat:

Liiketalous, Lappeenranta

Tradenomi (AMK), Degree Programme in International Business: Konopelko Mariia, Venäjä.

Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus: Airas Jonna, Vantaa; Filpponen Sanna, Lappeenranta; Hakman Trine, Lappeenranta; Knutars Topi, Lappeenranta; Lattu Ilari, Lappeenranta; Massinen Miitta, Kuopio; Rehakka Olli, Huittinen; Tolonen Anne, Lappeenranta; Väisänen Otto, Helsinki.

Tekniikka, Lappeenranta

Insinööri (AMK), Degree Programme in Mechanical Engineering and Production Technology:

Jouttijärvi Juha, Lappeenranta; Votrin Vladimir, Venäjä.

Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus: Parkkonen Santtu, Lappeenranta.

Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus: Belovolova Arina, Venäjä; Husu Joona, Miehikkälä; Jalo Aleksi, Jokioinen; Keskinen Kalle, Kouvola; Kilpilinna Lauri, Mikkeli; Koponen Teemu, Lappeenranta; Lahtinen Sanni, Lahti; Matikainen Janne, Parikkala; Meriläinen Tomi, Järvenpää; Mikkonen Vili, Lappeenranta; Nikkinen Toni, Lappeenranta; Pennanen Konsta, Helsinki; Roni Jenni, Taipalsaari; Saastamoinen Ismo, Helsinki; Vasin Egor, Venäjä; Vostokova Ekaterina, Venäjä.

Rakennusmestari (AMK), Rakennusalan työnjohdon koulutus: Eilers Jukka, Hamina; Hämäläinen Reija, Espoo; Kämäri Santeri, Lappeenranta; Niinimäki Elina, Lappeenranta; Nikkinen Arto, Lappeenranta; Tiihonen Markus, Porvoo.

Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta

Ensihoitaja (AMK): Alstela Joonatan, Lahti; Hanhikangas Janne, Ikaalinen; Kamaja Veera, Jämsä; Kostamo Teemu, Jämsä; Kuittinen Laura, Jyväskylä; Leppäkoski Kalle, Oulu; Niemenmaa Timo, Tampere; Nissilä Josefina, Rautjärvi.

Fysioterapeutti (AMK): Aitto-Oja Niina, Oulu; Fofonoff Juha, Lappeenranta; Hiekka Sampo, Espoo; Honkanen Roosa, Lappeenranta; Koivusalo Paula, Vantaa; Koski Venla, Helsinki; Lallukka Iida, Lappeenranta; Laurikainen Roosa, Vantaa; Leino Noora, Lappeenranta; Nuutinen Emma, Lappeenranta; Potila Reetta, Vantaa; Pönni Neea, Lappeenranta; Rantanen Ossi, Lappeenranta; Salminen Marika, Tampere; Tuomainen Paula, Lappeenranta; Uotila Henri, Lappeenranta; Valtonen Milla, Lappeenranta; Yli-Ikkelä Riku, Salo.

Sairaanhoitaja (AMK): Hyttinen Siiri, Mikkeli; Hyvönen Roosa, Vantaa; Inkeroinen Anniina, Lappeenranta; James Tuuli, Lappeenranta; Kaartti Samuel, Kuopio; Kristersson Milja, Lappeenranta; Laine Aleksi, Lappeenranta; Martikainen Emilia, Lappeenranta; Monola Alina, Kotka; Muhonen Johanna, Lappeenranta; Paajanen Maija, Lappeenranta; Piira Saana, Lappeenranta; Ravattinen Anita, Lappeenranta; Saanila Iris, Lappeenranta; Takkinen Ella, Taipalsaari; Toura Tanja, Lappeenranta; Vahlberg Emmi, Lappeenranta; Vihavainen Lauri, Imatra.

Sosionomi (AMK): Kailio Emma, Lappeenranta; Kallio Johanna, Lappeenranta; Laamanen Ronja, Savonlinna; Maksimainen Juulia, Lappeenranta; Martikainen Jennina, Lappeenranta; Mustonen Salla, Lappeenranta; Nivalinna Amanda, Helsinki; Saarelainen Laura Helena, Lahti; Sillanpää Iida, Lappeenranta; Sinkko Suvi, Helsinki; Udd Anni, Lappeenranta; Uotinen Mona, Lappeenranta; Vuorinen Tuomas, Lappeenranta.

Terveydenhoitaja (AMK): Forsell Vilma, Lappeenranta; Heikkilä Noora, Lappeenranta; Huhtinen Mira, Lappeenranta; Kinnunen Jenni, Lappeenranta; Laamanen Anna, Helsinki; Nikkilä Maiju, Lappeenranta; Saarela Satu, Raasepori; Tapiola Aino, Kouvola; Tuominen Tuija, Lappeenranta.

Ensihoitaja (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus: Heino Meeri, Imatra; Mehtonen Sonja, Rantasalmi; Peri Viivi, Kouvola.

Fysioterapeutti (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus: Timperi Marja, Lappeenranta.

Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus: Ahl Jaana, Imatra; Lintunen Marjut, Lappeenranta; Pahkala Sanna, Taipalsaari; Ropponen Paula, Vantaa.

Sosionomi (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus: Juvakka Sanna, Rautjärvi; Lampinen Saara, Taipalsaari; Lavado Sari, Lappeenranta; Rask Tiia, Lappeenranta; Vilpponen Minna, Järvenpää.

Sosionomi (ylempi AMK), Uusyhteisöllisyyden, osallisuuden ja johtamisen koulutus: Happonen Kati, Lappeenranta; Petranen Sirpa, Lappeenranta; Pietinen Heidi, Lappeenranta; Saukko Laura, Lappeenranta.

Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus: Kiili Katja, Lappeenranta; Luostarinen Kati, Imatra; Väisänen Heidi, Lappeenranta.

Hotelli- ja ravintola-ala, Imatra

Restonomi (AMK), Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management: Nenakhova Yulia, Venäjä.

Restonomi (AMK), Degree Programme in Tourism and Hospitality Management: Chung Phat, Vietnam; Kotova Mariia, Venäjä; Nguyen Dong, Vietnam; Nguyen My, Vietnam.

Restonomi (AMK), Hotelli ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus: Kekkonen Joonas, Imatra; Laukniemi Oona, Imatra; Liesniemi Krista, Akaa; Lötjönen Roope, Imatra; Salakka Emilia, Imatra; Tahvanainen Jussi, Imatra.

Restonomi (ylempi amk), Hotelli ja ravintola-alan liikkeenjohdon ylempi AMK-koulutus: Lönnqvist-Ahvonen Sari, Ruokolahti.

Kuvataide, Imatra

Kuvataiteilija (AMK), Kuvataiteen koulutus: Inkala Sanni, Raahe; Keyriläinen Alex, Joensuu; Kiviaho Kirsi, Savonlinna; Korpi-Hyövälti Elina, Seinäjoki; Kähönen Jenna, Jyväskylä; Laitinen Minna, Jyväskylä; Levo Noomi, Lappeenranta; Mahmoud Dilsher, Irak; Pitkänen Essi, Savonlinna; Raatikainen Nunnu, Joensuu; Reinikainen Saara, Kuopio; Suokas Mirkka, Helsinki; Tujula Miska, Helsinki; Vepsäläinen Heli, Helsinki; Vincelot Niina, Kokemäki.