Nyt tutkitaan, ovatko väärät hälytykset itärajan paikallinen ongelma vai tuleeko niitä myös muualla Suomessa. Se, mikä hälytyksen autoissa laukaisee, on vielä selvityksen alla, kertoo palopäällikkö Esa Viiru Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta.

Vääristä automaattihälytyksistä on viime viikkoina tullut riesa Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle.



Nuijamaan raja-asemalla olleet ulkomaalaiset autot ovat tiettävästi aiheuttaneet automaattihälytykset, kertoo Länsi-Saimaan toimialueen palopäällikkö Esa Viiru Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta.

— Automaattisia Ecall-hälytyksiä on alkanut tulla Nuijamaan raja-asemalta ulkomaalaisista autoista. Se, mikä hälytyksen autossa laukaisee, on selvityksen alla, Viiru kertoo.