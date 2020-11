Etelä-Karjalassa varmistunut neljä uutta koronatartuntaa: THL sijoittaa kaksi Lappeenrantaan ja yhden Luumäelle

Etelä-Karjalassa on varmistettuja koronatartuntoja nyt 126 kappaletta. Se on neljä enemmän kuin maanantaina aamupäivällä kirjattu tilanne 122.

Uusista tapauksista kaksi on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartan mukaan Lappeenrannassa ja yksi Luumäellä. THL ilmoittaa tartuntaluvut vain paikkakunnilta, joissa viiden tapauksen raja on ylittynyt.

Suomessa on raportoitu tänään 353 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Viimeisen kahden viikon aikana on raportoitu 4 182 tartuntaa, mikä on 1 238 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.