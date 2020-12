Entinen 30 vuotta vanha sauna on jäänyt auttamattoman pieneksi Loasille, jolla on noin 3 200 asukasta.

Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiö (Loas) rakentaa asukkailleen uuden saunan Skinnarilan kampuksen kupeeseen Yliopistonkadun rantaan.

Entiset sauna ja pieni vihreä mökki Vierula-nimisellä tontilla puretaan uuden tieltä pois, kertoo Loasin toiminnanjohtaja Joonas Grönlund. Rakennustyömaa on jo aidattu, ja valmistelevia töitä on käynnissä aivan ulkoilureitin vieressä.

Entinen sauna on 30 vuotta vanha, ja jäänyt Grönlundin mukaan auttamattomasti liian pieneksi kysyntään nähden. Sauna on myös jo aika heikkokuntoinen.

– Nykyinen sauna ei yhtään vastaa nykyisiä opiskelijamääriä ja asukasmääriä. Se on tehty huomattavasti pienempiä käyttäjämääriä varten, Grönlund kertoo.

Vanhassa saunassa mahtuu lauteille kahdeksan henkilöä, uudessa ehkä 30. Asukkaita Loasilla on noin 3 200.

Uuteen rakennuksen tulee kaksi erillistä saunaa, joita voidaan vuokrata joko kahdelle erilliselle asukasporukalle, taikka sama käyttäjä voi jakaa saunat vaikka miehille ja naisille. Erilaisia tapahtumia pysytään helpommin järjestämään. Rakennukseen tulee myös 20 hengen oleskelutila, jossa voi järjestää kokouksia tai illanviettoja.

Sauna on Grönlundin mukaan ollut tavattoman suosittu. Eniten käyttäjiä on ollut kesäkaudella tiistaisin ja torstaisin, kun sauna on ollut vapaassa käytössä kaikille Loasin asukkaille. Ihmisiä on joka kerta kymmeniä.

– Miesten vuorolla tilanne on ollut se, että yksi porukka on löylyssä, toinen jäähyllä ja kolmas uimassa, ja vuorot kiertävät.

Myös ulkomaalaiset käyttävät saunaa paljon. Järveen uimaan meno 200 metrin päässä yliopistosta on herättänyt ihastusta.

Loasin uusi sauna on puurakenteinen ja siihen tulee sähkökiukaat, koska niitä pitää pystyä ohjaamaan automaattisesti. Rakennuksen kustannusarvio on noin miljoona euroa, ja valmiiksi se tulee suunnitelmien mukaan ensi vuoden heinäkuussa.

Pääurakoitsijana on paikallinen taipalsaarelainen Rakennus Juuti.