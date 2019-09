”Jotkut ajattelevat, että itämaiset tanssijat olisivat miehille tanssivia haareminaisia” — Itämaiseen tanssiin liittyy yhä ennakkoluuloja, vaikka oikeasti keskiössä on tanssijoiden oma hyvä olo, kertovat lappeenrantalaisen Niilin helmet -ryhmän tanssijat

Eksoottinen musiikki soi ja korut helisevät, kun tanssistudion ovi avautuu. Kaisa Roineen, Mari Mustolan ja Elina Ylä-Outisen tervehtiessä esiintymisasut kilisevät. Lappeenrantalainen itämaisen tanssin ryhmä Niilin helmet on aloittamassa kenraaliharjoituksiaan. Niissä on aina omanlaisensa tunnelma.

— Naisellisuus, bling bling ja korut ovat tärkeitä itämaisessa tanssissa. Kenraaliharjoituksiin laittaudumme enemmän kuin tavallisiin harkkoihin, Roine kertoo.



Itämainen tanssi on esteettinen laji, ja harrastajien mielestä se on ihanaa.

— Kun tulin töistä kotiin, aloin heti laittautua kenraaliharjoituksia varten. Tässä pääsee arjesta ihan toisenlaiseen maailmaan, Roine sanoo.

— On niin ihana pukeutua näihin vaatteisiin, Mustola huokaa.

Niilin helmet perustettiin vuonna 2001, eli aikana, jolloin itämaisen tanssin buumi villitsi suomalaisia. Viime aikoina harrastajien määrä on ollut pienempi.

— Opistoryhmiin oli 2000-luvun alussa hirveä tunku, Mustola muistelee.



Vuosituhannen alussa puhuttiin vatsa- tai napatanssista. Nimitys kuulostaa itämaisen tanssin harrastajista huvittavalta.

— Vatsatanssi kuulostaa pelkästään joltain vatsan heilutukselta. Itämainen tanssi on kuitenkin paljon muutakin, Roine kertoo.



Pohjois-Afrikkaan ja Lähi-itään juurensa ulottava itämainen tanssi on vaativa laji, jossa vartalo liikkuu päästä varpaisiin. Tavallisia liikkeitä ovat esimerkiksi lantion iskut, käärmekädet, olkaväristykset, egyptiläinen kävely ja vatsarullaus.

— Väristykset ovat useimmille vaikeita, Roine kertoo.

Itämaisen tanssin syksyllä alkavalle alkeiskurssille kuitenkin voi osallistua ilman tanssitaustaa.

Äidiltä tyttärelle

Kaisa Roine aloitti itämaisen tanssin työkaverinsa innoittamana ja ihastuttuaan musiikkiin ja tanssiin, joka poikkesi perinteisestä suomalaisesta.

— Aikaa kului varmaan kolmisen vuotta, ja aina vähän haaveilin, että tuo olisi kivaa. Sitten viimein uskalsin liittyä porukkaan, Roine sanoo.



Mari Mustola sai itämaisen tanssin kipinän äidiltään.

— Äiti vinkkasi, että laji sopisi minullekin. Olin jo nähnyt itämaisen tanssin esityksiä esimerkiksi Turkissa ja innostunut niistä.



Elina Ylä-Outinen sen sijaan aloitti lajin sattumalta: kansanopistolla ei ollut lattaritanssikurssia.

— Ajattelin, että ahaa, itämainen. No, miksi ei!



Niilin helmet kutsuvat itseään helmiksi. He järjestävät tanssikursseja ja -näytöksiä sekä illanistujaisia ja pikkujouluja ja kiertävät yhdessä näytös- ja kurssimatkoilla.

— Yhteisö on tosi tärkeä. Välillä tuntuu, etten jaksaisi työpäivän jälkeen lähteä treenaamaan. Sitten muistan kaikki kivat ihmiset, ja mieli muuttuu, Roine sanoo.

Kai Skyttä Kovin itämaisen tanssin buumi jäi 2000-luvun alkuvuosiin, mutta lappeenrantalainen Niilin helmet -tanssiryhmä harjoittelee, esiintyy ja kokoontuu tiiviisti. Aistikkaasta mutta rankasta tanssimuodosta tulee hyvä olo henkisesti ja kehollisesti, kertovat Kaisa Roine, Elina Ylä-Outinen ja Mari Mustola.

Ennakkoluulot haareminaisista elävät yhä

Itämaisen tanssin harrastajat törmäävät joskus ennakkoluuloihin.

— Jotkut ajattelevat, että itämaiset tanssijat olisivat miehille tanssivia haareminaisia, Ylä-Outinen kertoo.

— Tämä meidän juttumme on kuitenkin ihan muuta, Roine sanoo.



Toisten miellyttämisen sijaan itämaisessa tanssissa korostuu tanssijan oma hyvän olon kokemus.



Harrastajat kertovat, että tanssin avulla selkä ja hartiat pysyvät hyvässä kunnossa. Tanssi on myös henkisesti voimaannuttavaa.

— Tanssitunnin jälkeen on niin hyvä fiilis. Kuin olisi uusi ihminen, Mustola kuvailee.