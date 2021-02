Nuoret lappeenrantalaismiehet veivät yön pikkutunteina salaperäisen polkupyörän Ison-Kristiinan parkkiin: QR-pyörästä tuli ilmiö, jolla on jo oma Wikipedia-sivu

Lappeenrantalaiset lukiolaiset Mikael Hannolainen ja Toni Toropainen odottivat jännittyneinä yön hämärtyvän. Oli kesä 2020, ja vihdoin he pääsisivät viimeistelemään projektin, jota olivat salassa rakentaneet.

Lyseon lukiossa opiskelevat 18-vuotiaat kaverukset rakensivat elokuussa 2020 katutaideteoksen, jonka he nimesivät QR-pyöräksi. Pyörä on muuten tavallinen sininen Crescent, mutta sen kyljessä on suuri, älypuhelimella luettava QR-koodi eli ruutukoodi, jonka takana on informaatiota.

Loppukesän yönä nuorukaiset veivät pyörän ensimmäiseen sijaintiinsa kauppakeskus Ison-Kristiinan tuntumaan ja lukitsivat sen. Homma hoidettiin hämärällä, koska kaksikko halusi pyörän ilmestyvän paikalle yllätyksenä.

Huomiota pyörä herätti heti. Kaverusten mukaan jo samana yönä pyörän nähnyt ohikulkija huudahti autostaan:

– Kenen bitcoin-lompakko tuohon on merkitty?

Bitcoin-lompakko viittaa kryptovaluuttalompakoihin, eräänlaisiin tileihin, joita tosiaan voidaan myös esittää QR-koodeina. Pyörässä ei kuitenkaan ole kyse rahasta, vaan nykytaiteesta, tekijät kertovat.

Jenni Hirvinen Toni Toropainen ja Mikael Hannolainen ovat joutuneet korjailemaan QR-pyörää sen kohdattua ilkivaltaa Lappeenrannan kaduilla. Taideprojektin rahoittaminen menee omasta pussista mutta on ainakin toistaiseksi tullut halvaksi.

Puolen vuoden ajan QR-pyörä on kummastuttanut lappeenrantalaisia ilmestymällä eri paikkoihin keskustassa. Katutaideteoksen idea lähti käytetystä polkupyörästä, jonka Hannolainen oli tinkinyt halpaan viiden euron hintaan pikisaarelaiselta myyjältä.

Teknologiasta kiinnostuneet lukiolaiset halusivat hyödyntää pyörää interaktiivisena taideteoksena. Pyörä siis oli aivan tavallinen vanha fillari, kunnes he päättivät laittaa sen kylkiin itse kehittelemänsä QR-koodit. Koodin skannaamalla älypuhelin ohjautuu internetin julkiseen kuvakokoelmaan, mihin kuka tahansa voi lisätä omia kuviaan.

– Halusimme nähdä, miten porukka reagoi, kun he näkevät pyörän kadulla. Graffitit eivät ole meidän juttu, emme halua jättää pysyviä jälkiä. Mutta tämä on omalla tavallaan katutaidetta, Hannolainen kertoo.

Moni on reagoinut, sillä tähän mennessä lappeenrantalaiset ovat lisänneet yli sata kuvaa kuvakokoelmaan, ja QR-koodi on skannattu jopa pari tuhatta kertaa.

– Toni ehdotti alun perin, että koodin skannaamalla voisi alkaa ledvaloshow. Se olisi kuitenkin ollut liian kallista ja hankala toteuttaa. Kuvagallerian pystyi rakentamaan helpommin.

Tavallisesta polkupyörästä tuli QR-pyörä vanerin ja maalin avulla. Kaksikko sahasi kotoa löytyneet vanerilevyt kahdeksi neliönmuotoiseksi osaksi ja maalasi niihin koodit. Lopuksi nuoret kiinnittivät levyt pyörään, ja siitä lähtien QR-koodilla pääsi tekijöiden luomalle verkkosivulle, jota he itse moderoivat eli valvovat.

– Positiivinen yllätys on ollut se, että kuvagalleria on pysynyt siistinä, ilman mitään vakavempia törkyjä. Muistaakseni olemme moderoineet pari kuvaa pois. Ne olivat täysin mihinkään liittymättömiä kuvia tai sellaisia, joissa näkyy pelkkää mustaa, Hannolainen kertoo.

Jenni Hirvinen Julkisessa kuvagalleriassa on nuorten lisäämiä kuvia. Moni on napannut kuvan kengistään.

Positiivinen yllätys on ollut se, että kuvagalleria on pysynyt siistinä, ilman mitään vakavempia törkyjä. — Mikael Hannolainen

Kuvagalleriassa näkyy nuoria ihmisiä, tennareita ja energiajuomatölkkejä. Kuviaan lisänneet ovat valtaosin nuoria, mikä tekijöiden mukaan johtunee siitä, että vanhempi väki ei tiedä, miten koodia käytetään.

Toropainen kertoo naureskellen, että Facebookissa epäiltiin QR-koodin sisältävän viruksen, mutta tämä ei pidä paikkaansa.

QR-pyörä on alkanut netissä elää omaa elämäänsä, sillä joku on luonut sille myös oman sivun Wikipediaan, mikä harvalla fillarilla on.

– En tiedä, kuka sivun on tehnyt, Hannolainen kertoo.

Pyörän tekijöistä on hauskaa, että teoksen ympärille on syntynyt internetissä yhteisöllistä liikehdintää. Kaksikko on luonut esimerkiksi Discord-sovellukseen palvelimen, jossa voi jutella muistakin asioista kuin QR-pyörästä.

Myös Facebookin Lappeenranta-ryhmässä surtiin, kun pyörä löytyi rähjäisenä Valtakadulta. Pyörään oli kohdistettu ilkivaltaa, vaikka tekijät yrittävät valita sille turvalliset paikat.

– Olemme sitten korjailleet pyörää kotipihalla, Toropainen kertoo.

Tekijät rahoittavat taideprojektiaan itse, eivätkä saa siitä palkkaa. Tähän asti rahaa on kulunut kymmenisen euroa.

Jenni Hirvinen Pyörässä on QR-koodin lisäksi englanninkielinen kehotus: skannaa minut ja lisää kuva. Pyörän keksijät halusivat tutkia, miten ohikulkijat reagoivat ja millaisia kuvia mahdollisesti ottavat, kun he eivät anna tarkkoja ohjeita.

Teknologiasta kiinnostuneiden lukiolaisten toiveena on QR-pyörän avulla myös innostaa lappeenrantalaisia koodaamaan omia nettisivuja.

Hannolaisella on pitkä kokemus koodaamisesta, mutta hän korostaa, että nettisivujen ei tarvitse olla hienoja ja viimeistellyn näköisiä.

– Tärkeintä on, että uskaltaa kokeilla uutta harrastusta.

Tekijöiden mukaan myös QR-pyörän verkkosivun ulkoasu on tarkoituksella vanhanaikaisen näköinen, sillä se mukailee pyörän veikeää designia. Hienommat nettisivut olisivat heidän mielestään "liian luksusta".

Jenni Hirvinen QR-pyörä on jutun tekemisen aikaan Kimpisen koulun läheisyydessä. Sijainti kuitenkin vaihtelee.

QR-pyörän sijainti vaihtelee Lappeenrannan keskustan alueella. Tämän jutun tekemisen aikaan pyörä on Kimpisen koulun pyöräparkissa, mutta sijainti voi muuttua milloin tahansa.

Pyörän nettisivuilta Qrpyora.fi pääsee katselemaan QR-koodin kautta lisättyjä kuvia ja karttaa, joka kertoo pyörän tähänastiset sijainnit.