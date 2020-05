Imatralainen Harri Ollanketo tiputti kymmenessä kuukaudessa hurjat 80 kiloa kotiruoalla ja liikunnalla – Tuupertuminen kodin lattialle oli viimeinen pisara, katso kuvat ennen ja jälkeen

Jotakuinkin kymmenen kuukautta sitten imatralaisen Harri Ollankedon mitta täyttyi. Viidenkymmenen metrin matka postilaatikolle oli kasvanut vuoreksi, jonka ylittäminen kävi niin kovasti kunnon päälle, että miehen oli pysähdyttävä huilaamaan kerran jos toisenkin.

– Oli minulla ollut aikaisemminkin aikomus alkaa laihduttamaan, mutta kun se ei vaan itseä kiinnostanut, niin oli ihan sama, mitä kaverit, lapset ja lääkäri sanoivat, Ollanketo sanoo.

Jokin ääni miehen päässä kuitenkin sanoi, että nyt olisi se kuuluisa yhdestoista hetki. Ollanketo tarttui itseään niskasta ja marssi Eksoten ravitsemusterapeutin Anna-Liisa Mattilan pakeille. Tapaamisen anti oli eteenpäin katsova mutta myös pysäyttävä.

Puntarilla käynti paljasti karun totuuden: 183-senttinen Ollanketo painoi 214 kiloa. Painoindeksilukema oli 64, mikä tarkoittaa sairaalloista lihavuutta.

– Siinä lyötiin turhia kiertelemättä faktat tiskiin. Ravitsemusterapeutin kanssa katsoimme läpi ihan nämä perinteiset ruokapyramidit, ja hän antoi säännöllisiin ruokailutapoihin ja terveelliseen ravintoon liittyviä neuvoja, Ollanketo muistelee.

Äkkipysähdys ja viikko sairaalassa

Makkarat, lihapiirakat, nugetit ja muut einekset jäivät siltä istumalta. Lääkärin määräämän nesteenpoistolääkityksen ansiosta kiloja lähti jo ensimmäisen kuukauden aikana 20–30.

Vauhdikkaan alun jälkeen edessä oli kuitenkin äkkipysähdys. Heinäkuussa Ollanketo tuupertui kotona ollessaan lattialle. Onni onnettomuudessa oli, että Ollanketo ei ollut yksin, vaan hänen tyttärensä oli paikalla.

– Tulin kyllä tajuihini, mutta kaiken varalta paikalle kutsuttiin ambulanssi. Sairaalassa minut vietiin teho-osastolle. Jouduin olemaan sairaalassa noin viikon.

Harri Ollankedon kotialbumi Harri Ollanketo kuvattuna ennen laihdutusurakan alkua. Painoa oli tuolloin 214 kiloa.

Harri Ollankedon kotialbumi Ollanketo kotitalonsa terassilla 80 kiloa kevyempänä

Pyörtymisen syyksi paljastui keuhkojen vajaatoiminta. Ollanketo myöntää, että tämä oli viimeistään se hetki, kun kamelin selkä kuvaannollisesti katkesi. Tilanne oli vakava, sillä Ollanketo sairastaa kroonista sepelvaltimotautia. Hänelle on myös tehty pallonlaajennusleikkaus vuonna 2008 tulleen sydäninfarktin jäljiltä.

– Kävin kolkuttelemassa taivaan portteja. Kun pääsin sairaalasta pois ja sain apua, niin motivaatio laihduttamiseen oli todella kova, hän kuvailee.

Työttömäksi jääminen käännekohta

Jälkikäteen Ollanketo on miettinyt, miten hän on jaksanut käydä töissä ollessaan katastrofaalisen huonossa kunnossa. Saareksiinmäellä asuva Ollanketo on kokopäiväinen yrittäjä, joka asentaa ja huoltaa viihdepeliautomaatteja.

– Suurin osa huoltamistani automaateista sijaitsee Holiday Clubilla ja Imatran kylpylällä, joten työmatkat eivät ole järin pitkiä. Siitä huolimatta jouduin usein huilaamaan muutaman sadan metrin matkalla useamman kerran, kun kävin katsomassa, että automaatit ovat kunnossa. Onneksi on ollut oma poika apurina, viime kesänä ihan palkallisenakin.

Mikään elinikäinen vitsaus ei ylipaino Ollankedolle, 49, ole ollut. Harrastustaustaakin löytyy sekä yleisurheilusta että lentopallosta. Paino alkoi karata vähitellen käsistä kymmenisen vuotta sitten. Yksi käännekohta Ollankedon mukaan oli työttömäksi jääminen.

– Vapaa-aikaa alkoi olemaan liikaakin, ja toisaalta painoi huoli omasta toimeentulosta. Mitään diagnosoitua masennusta ei ollut, mutta muuten vaan meni heikommin.

Kun asiaa kodin ulkopuolelle ei ollut, kuvioihin tulivat liikasyöminen ja oluen juonti. Huonoista elämäntavoista vieroittautuminen on Ollankedon mukaan kuitenkin ollut yllättävänkin kivutonta sen jälkeen, kun tienviitat terveempään elämään löytyivät.

Tällä hetkellä Ollankedon paino on 131 kiloa. Vyötärön ympärysmitta on laihdutusurakan aikana kaventunut 40 sentillä. Ollankedon apuna ei ole ollut ihmedieettejä, vaan laihtuminen selittyy pitkälti terveellisellä kotiruoalla ja lisääntyneellä liikunnalla.

– Karkit ja suklaa ovat jääneet pois, samoin juustot ja kovat rasvat. Saunaoluen saatan ottaa silloin tällöin, mutta siihen se sitten jääkin, Ollanketo toteaa.

Kalsarikännejä ei ole ikävä

Einesten tilalle ovat tulleet vihreät kasvimaan antimet. Salaatteihin Ollanketo on ihastunut niin ikihyviksi, että jos salaatti joltain aterialta jää uupumaan, sitä jo ihan kaipaa.

Sortumista herkutteluun Ollanketo ei pelkää, sillä vanhat mieliteot eivät enää houkuttele. Kalorit, hiilarit ja proteiinit Ollanketo kirjaa nykyisin tunnollisesti mobiilisovelluksella, jotta ravinto pysyy monipuolisena, eikä kaloreita kerry liikaa.

– Olen itsekin ihmetellyt sitä, että mitään hinkua syödä sipsejä ja suklaata tai vetää kalsarikännejä ei ole tullut, hän miettii.

Harri Ollankedon kotialbumi Ollanketo on korvannut ruokavaliossaan einekset vihreillä luonnon antimilla, kasviksilla ja vihanneksilla.

Viime heinäkuun sairaalareissulla diagnosoitu uniapnea on saatu kuriin ylipainehengityshoidolla. Olo on nyt rutkasti energisempi kuin vielä vuosi sitten, jolloin Ollankedolle ei tehnyt edes tiukkaa ottaa kolmen tunnin päiväunia.

– Kun aloin käyttämään uniapnealaitetta öisin päällä, kävelymatkat alkoivat pitenemään kummasti. Elimistöön tuli sellainen hyvänolontunne, kun pääsin taas liikkumaan. Nykyään taittuu jo helposti puolitoista tai kaksikin tuntia Vuoksen lenkkiä kiertäessä.

Kävellen Zenitin otteluun

Harri Ollanketo tunnustautuu innokkaaksi penkkiurheilijaksi. Jälkikasvun harrastuksen kautta alkanut toimitsijataival Imatran Palloseurassa on jatkunut, vaikka Ollankedon poika ei enää itse jalkapalloa pelaakaan.

– Olen ollut muun muassa IPS:n edustusjoukkueen tapahtumissa kuuluttajana ja "Empun" (IPS:n puheenjohtaja Emilio Urpalainen) kaverina turnausjärjestelyissä.

Jalkapalloyhteisöön kuulumisesta on ollut apua painonpudotussavotassakin, sillä talvella Ollanketo pääsi hyödyntämään Ukonniemi-areenan harjoitusmahdollisuuksia kiertelemällä kenttää ympäröivää juoksurataa junioreiden harjoitusvuoroilla.

Ennen koronaepidemian puhkeamista Ollanketo ehti käydä Pietarissa seuraamassa Zenitin edesottamuksia jalkapallo- ja lentopallokentillä.

– Ennen laihtumista en olisi voinut kuvitellakaan, että kävelisin omin avuin ottelusta toiseen Pietarin kokoisessa kaupungissa. Nyt pystyn nauttimaan taas penkkiurheilustakin.

Turvavyö kiinni ilman jatkopalaa

Pikkuhiljaa Ollanketo on uskaltanut alkaa haaveilla siitäkin, että jos kunto jatkaa kohenemistaan, voisi hän vielä pelata harrastelentopalloa.

Laihtuminen on merkinnyt myös vaatekaapin sisällön uusiutumista. Vielä Ollanketo ei ole uskaltanut tuhlata liikaa rahaa vaatteisiin, sillä projekti on vielä kesken. Paino tippuu edelleen joka kuukausi muutamalla kilolla, vaikka tahti onkin hidastunut.

Vyötärön kapeneminen on helpotus myös kukkarolle, sillä tuhdeimmillaan Ollanketo joutui hankkimaan kahdeksan tai yhdeksän XL:n vaatteita. Lähimmät kaupungit, joissa näin isoja vaatteita myydään liikkeestä käsin, ovat Lahti ja Helsinki.

Jalkojen turvotuksen laskettua myös Ollankedon kenkäkoko on pienentynyt viidellä numerolla ja on nyt 47. Koon ollessa 52 sopivia kenkiä ei kaupoista löytynyt.

Laihtumisella on ollut merkittävä vaikutus myös autoilevan yrittäjän ajoturvallisuuteen.

– Vuosi sitten olisin tarvinnut jatkopalan saadakseni turvavyön kiinni, nyt se yltää miehen ympäri oikein komeasti, Ollanketo iloitsee.