Ekaluokkalaisen vanhempi käy kurkkaamassa Wilmaa päivittäin toiveikkaana, mutta pettyy. Ei taaskaan mitään. Kunpa opettaja kertoisi vähän useammin, miten lapsen koulu on lähtenyt käyntiin!

Viidesluokkalaisen vanhempi huomaa turhautuneena, että Wilmaan on taas tullut oranssi merkintä eli jotain kielteistä. ”Viime aikoina ollut levotonta”, opettaja kirjoittaa ja vanhempi jää miettimään, mitähän lapsi on käytännössä oikein koheltanut.

Edellinen opettaja ei kirjannut Wilman tuntimerkintöihin koskaan mitään, mutta nykyiseltä opettajalta merkintöjä satelee tuhkatiheään. Onko lapsen käytös muuttunut niin paljon huonommaksi vai onko uusi opettaja vain aktiivisempi Wilman käyttäjä?

Wilma-järjestelmä on kotien ja koulun tärkein yhteydenpitoväline, kätevä sähköinen reissuvihko, jonka kautta lähetetyt tiedotteet eivät jää rypyssä repun pohjalle. Silti Wilma-viestintään liittyy myös ongelmia. Osa vanhemmista tuntee, ettei saa tarpeeksi tietoa omasta lapsestaan. Toisesta tuntuu, että Wilmasta pukkaa aivan liikaakin palautetta ja muistettavaa.

Lempäälän kunta otti tänä syksynä käyttöön opettajille ja vanhemmille laaditut yhteiset, hyvin konkreettiset ohjeet Wilma-viestintää varten. Apuna käytettiin viestintätoimistoa.

Projektitutkija Suvi-Sadetta Kaarakaisen mukaan Wilma-viestinnän ongelmat johtuvat usein juuri siitä, ettei Wilman käyttämiseen ole laadittu yhteisiä, konkreettisia pelisääntöjä.

— Tämä johtaa siihen, että vanhempien odotusten ja Wilma-viestinnän käytännön toteutuksen välillä vallitsee ristiriitoja, Kaarakainen sanoo.

Vanhempien kannattaa muistaa, että opettajakin on vain tavallinen ihminen, joka voi olla kiireinen tai stressaantunut. Hektisessä kouluarjessa opettaja on saattanut lähettää viestin, jonka sanavalintoja tai sävyä ei ole kunnolla punninnut.

Opettajan kannattaa muistaa, että lapsen kotona viesti luetaan tarkasti, ja harkitsematon sanavalinta tai sävy voi aiheuttaa hämmennystä, säikähdystä ja epäoikeudenmukaisuuden tunteita.

Kotona usein oletetaan, että opettaja reagoi vanhemman viestiin heti. Opettaja voi kuitenkin tuntea vanhempien odotukset kohtuuttomiksi. Opettajalla on omakin yksityiselämä, eikä häntä voi velvoittaa päivystämään Wilman ääressä jatkuvasti.

Vanhempi katsoo asioita oman lapsensa näkökulmasta, mutta opettajalle lapsi on vain yksi oppilas suuresta joukosta. Kun vanhempi vaatii Wilma-viestissä lahjakkaalle lapselleen yksilöidympää opetusta, samaan aikaan opettaja saattaa olla toisen oppilaan kohdalla selvittämässä, miten tämän jatkuviin poissaoloihin voitaisiin puuttua.

Tutkijan mielestä yhteisiä pelisääntöjä voisi pienillä ja aika vaivattomilla teoilla tehdä selkeämmäksi. Opettajan on hyvä tiedottaa luokkansa vanhemmille konkreettisesti, miten toivoo Wilmaa käytettävän ja kertoa, miten itse tulee sitä käyttämään.

Ennen pelisääntöjen laadintaa kysyttiin vanhemmilta, millaisia toiveita heillä Wilma-viestinnästä on.

— Yleinen käytäntö tuntuu olevan, että hankalissa asioissa koulut toivovat vanhempien ottavan yhteyttä puhelimitse tai käymään paikan päällä puhumassa asioista. Kasvokkainen kommunikointi on tutkitustikin tehokkaampaa ongelmatilanteissa.

Jos hankalista asioista viestitellään Wilmassa, Kaarankainen antaa muutamia yleisohjeita, jotka sekä opettajien että vanhempien kannattaisi muistaa.

— Ennen kuin lähettää viestin on hyvä odottaa, että suurimmat tunteet ovat rauhoittuneet. Kannattaa keskittyä ratkaisukeskeisyyteen: mitä haluan viestiä, minkälaisen vastaanoton toivon viestini saavan ja minkälaiseen toimintaan toivon viestini johtavan.

Jos ja kun ylilyöntejä kuitenkin tapahtuu, myös vastaanottajan voi olla hyvä pysähtyä miettimään, minkä takia asia herättää niin voimakkaita tunteita ja pyrkiä ymmärtämään myös toista osapuolta.

— On erityisen tärkeää pitää mielessä, että kaikessa Wilma-viestinnässä on pohjimmiltaan kyse asioista, joilla pyritään oppilaan asioiden parhaaseen mahdolliseen hoitamiseen ja lapsen hyvinvointiin, Kaarakainen muistuttaa.

Wilmassa pätevät ihan samat kohteliaisuussäännöt kuin muussakin viestinnässä.

Yhteiset pelisäännöt ilahduttivat kaikkia

Wilma-viestintää on kehitetty jatkuvasti. Monissa kouluissa on pyritty esimerkiksi siihen, ettei Wilmaan tulisi oppilaasta vain negatiivisia merkintöjä, vaan huomiota kiinnitettäisiin myös positiivisiin asioihin.

Lempäälässä koulun ja kodin välistä viestintää ryhdyttiin viime keväänä kehittämään oikein kunnolla.

— Huomasin, että esimerkiksi minulle tulevasta kielteisestä palautteesta suuri osa koski Wilma-viestejä. Vanhemmilta saadun palautteen mukaan koulujen viestintätavat vaihtelivat huomattavasti, Lempäälän sivistysjohtaja Nina Lehtinen sanoo.

Kunta päätti tehdä vanhemmille perusteellisen kyselyn Wilma-viestinnästä. Tulosten pohjalta koulujen rehtorit ja viestinnän ammattilaiset suunnittelivat yhdessä koulun ja kodin välisen viestinnän pelisäännöt, jossa on ohjeita ja vinkkejä sekä opettajille että vanhemmille. Säännöistä koottiin vihkonen, joka on jaettu kouluihin ja koteihin.

Ohjeet ja vinkit ovat hyvin konkreettisia: Opettajan on hyvä tiedottaa vaikkapa liikuntavälineistä tai myyjäisistä hyvissä ajoin edellisellä viikolla eikä vasta edellisenä iltana. Vanhemman tulisi ilmoittaa lapsen sairastumisesta heti aamulla Wilmassa, ettei lapsen poissaolo ehdi aiheuttaa turhaa huolta tai toimenpiteitä. Sekä opettajan että vanhempien tulisi reagoida Wilma-viesteihin kolmen arkipäivän kuluessa.

Vihkosessa annetaan ohjeita myös siihen, kuinka Wilma-viesti kannattaa kirjoittaa niin, että vastaanottajan on helppo sisäistää viestin tärkein sisältö.

— Yhteiset pelisäännöt on otettu käyttöön tänä syksynä ja niistä on tullut valtavasti hyvää palautetta, Lehtinen kertoo.

Opet ja reksitkin tarvitsevat ohjeita.

”Elämä ilman Wilmaa on stressitöntä”

Kun kysyy vanhempien mielipidettä, Wilma saa pääosin kiittäviä kommentteja. On kuitenkin myös vanhempia, jotka eivät halua käyttää Wilmaa lainkaan.

”Olen tehnyt ison ratkaisun ja päättänyt selvitä ilman Wilmaa. Muutaman vuoden siitä kitistiin koulussa pitkin vuotta, mutta nyt sujuu jo hyvin. Poikani on 15-vuotias. Sanoin koulussa, että jos on huolta, minulle voi soittaa tai tulen koululle käymään. Kokeet allekirjoitan normaalisti. Isommat infot tulevat joka tapauksessa kaikille A4-muodossa lappuna kotiin. En pilaa päivääni Wilmalla. Lapsesta ja kokeista näkee, miten koulu sujuu. Opettaja on todennut, että jos ei mitään kuulu, niin kaikki on hyvin. Elämä ilman Wilmaa on stressitöntä. Toimii loistavasti."

”Olemme saaneet koulusta selkeitä ja asiallisia viestejä, enkä itse nakuttele tunnekuohuissani viestejä opettajille. Positiivisen palautteen määrä ja kynnys antaa sitä vaihtelee paljon opettajasta tai koulusta riippuen. Jotkut opet antaa positiivisen, kun lapsi vaan on ja hengittää. Toiset vaativat todella aktiivista osallistumista ja pärjäämistä.”

”Meillä ala-asteelaisen opettaja laittaa alle vuorokauden varoitusajalla tärkeitä viestejä. Sen takia on monesti ollut väärät kamat mukana. Yläkoulusta taas tulee liukuhihnalla ilmoituksia, minkä takia pitäis olla Wilmaa kattomassa 24/7. Jos opettajille laittaa viestiä, he vastaavat usein muutaman päivän viiveellä.”

”Wilmassa on hyviä ja huonoja puolia. Huonoa on se, että opet kirjoittavat sinne useimmiten vain negaa. Positiivinen palaute kannattelee lasta. Silloin kun on jotain vaikeuksia, niin se pienikin edistymisen kommentointi olisi hyvä. Sillä tavalla minun mielestä sitä vähän väärinkäytetään. Onhan se ihan ok viestiväline muuten.”

”Meillä tuli alakoulun ajan pelkkiä negatiivisia merkintöjä. Yhtäkään positiivista ei koskaan merkitty. Vaikea kuitenkaan kuvitella, että kohtuullisen kiltti lapseni ei koskaan yltänyt maininnan arvoisiin positiivisiin suorituksiin.”

”Pitää muistaa, että Wilmaa käyttävät ihmiset. Metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan.”