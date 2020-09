Lappeenrantalaismies myi kannabista Tor-verkossa ja toimitti huumaavia lääkkeitä postitse, syyttäjä vaatii liki kolmen vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta

Kannabista Tor-verkon kautta myynyt lappeenrantalainen mies on saanut syytteen kahdeta törkeästä huumausainerikoksesta. Syyttäjä vaatii miehelle vajaan kolmen vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta.

Mies tunnusti esitutkinnassa, että oli kasvattanut kannabiskasveja kahdessa asunnossa ja myynyt ainakin 2,2 kiloa kannabista Tor-verkossa toimivan Silkkitie-sivuston kautta. Rahaa hän oli saanut yli 26 000 euroa.

Kannabiksen kasvatus ja myynti tapahtui kesäkuun 2016 ja lokakuun 2018 välisenä aikana.

Myöhemmin mies myi Silkkitiellä käyttämänsä käyttäjätilin ja sai siitä noin 2 000 euroa.

Syyttäjän mukaan kyse on törkeästä huumausainerikoksesta, koska kyse on suuresta määrästä huumeita, rikoksella on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä ja huumausainetta on levitetty häikäilemättömällä tavalla anonyymisti internetissä.

Suomen tulli takavarikoi Ranskan viranomaisten kanssa salatussa verkossa toimineen Silkkitie-verkkopalvelimen keväällä 2019. Tulli ja poliisi alkoivat tutkia palvelimen kautta tehtyjä huumausaine-, doping-, lääke- ja asekauppoja.

Toimitti huumaavia lääkkeitä postitse

Mies sai toisen syytteen törkeästä huumausainerikoksesta, koska oli pitänyt hallussaan, levittänyt ja myynyt muun muassa amfetamiinia ja huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä kuten Rivotril-tabletteja. Häntä syytetään myös lääkerikoksesta.

Nämä teot tapahtuivat lokakuun 2018 ja joulukuun 2019 välisenä aikana.

Mies tunnusti, että oli toimittanut 10 000 tablettia huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä eri ihmisille postitse. Rahaa hän sai ainakin 20 000 euroa.

Syyttäjä vaatii, että syytetty on tuomittava menettämään valtiolle liki 49 000 euroa, jotka hän tienasi rikoksilla.

Kannabiksen kasvattamisessa auttaneelle vaaditaan ehdollista

Miestä kannabiksen kasvattamisessa ja myymisessä auttanut mies sai syytteen huumausainerikoksesta. Vaihtoehtoisesti häntä syytetään avunannosta huumausainerikokseen.

Toinen syytetty tunnusti esitutkinnassa, että hänen asunnossaan oli kannabiskasvattamo ja että hän oli saanut rahaa.

Syyttäjän vaatii toiselle syytetylle ehdollista vankeusrangaistusta. Molemmat syytetyt on tuomittava yhteisvastuullisesti menettämään rikoksella saatua taloudellista hyötyä noin 2 600 euroa.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus antaa päätöksen asiassa lokakuussa.