Jaana Kinnusen intohimona on avata Kinnusen talo lappeenrantalaisille, ja sisäpihan joulumarkkinat järjestetäänkin runsaan kuukauden kuluttua. Talon vintiltä on jo löytynyt aarteita, vaikka remontti on vasta alkuvaiheessaan.

Jaana Kinnunen huokaisee ja nauraa päälle. Kinnusen talon kesällä ostanut nainen kertoo olevansa liian tohkeissaan talon perusteellisesta remontista. Nyt, Kinnusen talon remontin ensimmäisessä vaiheessa, arvokas jugendrakennus saa terveet suonet — kuten Jaana Kinnunen hellästi kuvailee.

— Vauhti on päällä. Nyt on tehty sellaista työtä, mikä ei näy ulospäin, eli sähkö- ja putkitöitä. Odotan malttamattomana, että muutos rupeaa näkymään pinnoissa, ja että saadaan ikkunoita kuntoon ja jugendvärityksiä rappukäytäviin sekä uusitaan pihan rappaus.



Sisäpihan suhteen Kinnusella onkin suuria suunnitelmia. Yksi niistä tulee todeksi jo lauantaina 15. joulukuuta, kun Kinnusen talon sisäpihalla järjestetään joulumarkkinat.

— Tarkoituksena on avata taloa kaupunkilaisille ja järjestää sisäpihalla erilaisia tapahtumia. Se on ollut minulle ihan intohimoasia.