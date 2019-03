Lappeenrantalaiseen sählyryhmään alle 60-vuotiailla ei ole asiaa — "Harjoitus on onnistunut, kun paita on märkänä hiestä"

Harjoitus on hyvä, kun sen jälkeen paita on märkänä hiestä. Näin kuuluu lappeenrantalaisen ikämiesten sählyryhmän motto.



SÄSITÄ- eli sählyä siellä täällä -yhdistyksessä lähes kaikki ovat eläkeläisiä.

— Alaikäraja tässä ryhmässä on 60. Sitä nuoremmilla ei ole porukkaan asiaa, sanoo Kari Kukkonen nauraen.



Kentällä ikä ei näytä painavan miesten jaloissa: sivustakatsojan silmin Lappeenrannan Huhtiniemen liikuntakeskuksessa järjestettävät sählyharjoitukset näyttävät hyvin vauhdikkailta.



Motto taitaa toteutua, sillä miesten t-paidat ovat hiessä jo ennen ensimmäistä kolmen minuutin juomataukoa.

Pelipäivää aletaan

odottaa jo maanantaina

Torstai on pelaajien mukaan viikon kohokohta, eli odotettu pelipäivä. Silloin paitsi saa hien pintaan ja sydämen pumppaamaan myös tapaa ystäviä.



Tiiviiksi hitsautunut sählyporukka sai alkunsa runsaasti yli kymmenen vuotta sitten. Ryhmässä on mukana yksi perustajajäsen, Heikki Piiparinen.

— Osallistujat ovat sekalaista sorttia, mutta kaikki ovat samanarvoisia, suvaitsevaisia ja toisensa huomioonottavia sekä huumorintajuisia. Tämä on aikuisliikuntaa parhaimmillaan: jokainen liikkuu kuntonsa ja taitonsa mukaan. Jokaista kannustetaan, ei mollata, Piiparinen sanoo.

Jenni Hirvinen Yhdessä ”sählääminen” tekee hyvää kropalle ja pääkopalle, sanovat Heikki Koskinen, Esa Seppälä, Lasse Karola, Pertti Nissilä, Hannu Virta, Seppo Salmi, Lauri Kontio, Olli Seppälä, Esko Huttunen, Heikki Piiparinen, Seppo Tiikasalo, Kari Kukkonen, Pentti Hippeläinen ja Kari Seittenranta.

Veljellistä toimintaa

Hauska sattuma on, että osa pelaajista muistaa toisensa kouluajoilta 1960-luvulta. Joukkueessa on muun muassa useita Lauritsalan kasvatteja.



Seppo Tiikasalo kuvailee yhteisöä veljelliseksi, ja yhteisöllisyys onkin liikunnan ohella tärkeä syy odottaa torstaita. Useimmiten harjoituksissa koossa on 10—12 pelaajaa, mutta enimmillään on ollut 16. Kaikki mahtuvat kentälle kyllä.

— Tämä on pelaamisen lisäksi yhteisöllistä miesten tapaamista sekä hyviä keskusteluja ja ajatustenvaihtoa. Eläkeläisiä on kaupunki täynnä, ja haluamme virkeänä ukkoporukkana rohkaista muitakin eläkeläisiä harrastamaan koiran ulkoilutuksen lisäksi muutakin, Kukkonen kertoo.



— Sähläämistä voi ajatella laajemmin kuin vain sählyn pelaamisena. Mitä milloinkin. Yhteisöllisyys ja kokoontuminen on tärkeintä, Heikki Piiparinen sanoo.

Kun toinen joukkue

on häviöllä,

vaihdetaan jakoa

Pelaajista osa on löytänyt sählyn vasta SÄSITÄ-ryhmän myötä. Heidän viestinsä on, että minkä ikäinen tahansa voi oppia uusia lajeja ja harrastuksia, nauttia liikunnasta sekä saada uusia ystäviä.

— Olemme sitä ikäluokkaa, että emme saaneet lapsena joulupukilta sählymailaa. Otin ensimmäistä kertaa sählymailan kouraan 60-vuotiaana. Olemme itseoppineita pelaajia, Kukkonen sanoo.



Joukkueessa kukaan ei valmenna, tuomaroi tai nouse toista paremmaksi. Yhdistyksen sääntöihin on kirjattu, että ”olemme muita parempia juuri ryhmän kiinteyden tähden”.

— Jos toinen joukkue on häviöllä, vaihdetaan tauolla joukkueiden jakoa ja näin tsempataan toista joukkuetta. Sillä saa parempaa peliä aikaiseksi, Kukkonen kertoo.



Jälkipelit miehet pitävät Huhtiniemen liikuntakeskuksen saunassa ja suihkutiloissa. Riitoja ei pelaajien mukaan ole syntynyt koskaan. Jos kentällä tulee erimielisyyksiä, kentälle ne myös jäävät.

— Jotain sanomista tulee kaikissa peleissä, mutta ne hoidetaan heti. Saunan lauteille ei niitä tarvitse tuoda. Siellä keskitytään kuulumisten vaihtoon, Kukkonen sanoo.