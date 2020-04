Sienimäen rantaraitilla voi ihailla värikkäitä kiviröllejä – imatralainen taiteilija Olga Forsell päätti keksiä neljävuotiaalle Antonille tekemistä, ja nyt piristykseksi tarkoitettuun projektiin voivat osallistua kaikki

Korona-arjen keskelle on syntynyt jälleen uusi väripilkku. Imatralaisen Olga Forsellin Kivirölli-yhteisötaideprojektin tavoitteena on tuottaa eloa ympäristöön ja kannustaa ihmisiä ulkoilemaan.

Sienimäen rantaraitin varrella puunoksalta pilkistävät värikkäät kasvot. Oksanhaarassa tarkkaileva "kivirölli" on imatralaisen kuvataiteilijan Olga Forsellin käsialaa, ja eläväisen näköisiä väripilkkuja löytyy rantaraitilta useampikin.

Kun neljävuotias Anton Forsell jäi poikkeusolojen vuoksi varhaiskasvatuksesta kotiin, Olga Forsellin oli tehtävä taidetta lapsen ehdoilla. Äiti ja poika ryhtyivät maalaamaan värikkäitä kiviä, joita ripotellaan nyt kaupungin julkisten ulkoilureittien varrelle lapsiperheiden iloksi.

Jasmin Ojalainen Anton Forsell, 4, esittelee maalaamiaan kiviröllejä.

Maaliskuun lopulla Imatrallakin levinneen nallehaasteen tavoin kiviröllien on tarkoitus saada perheet ulkoilemaan.

– Idea on noussut tarpeesta löytää mielekkyyttä lapsiarkeen karanteenin rajoittaessa sosiaalisuutta. Tavoite on saada positiivisia hetkiä ja värejä ympäristöön, samalla se on askarteluidea lapsille. Haastaisin muutkin perheet osallistumaan, Forsell kertoo.

Jasmin Ojalainen Olga Forsell on ollut ideasta yhteydessä myös Imatran kaupunkiin, jonka avulla kiviröllien sijoittamispaikkaa mietittiin. Anton Forsell sai kunnian sommitella niitä puunhaaraan.

Forsell on suunnitellut taideyhteisöprojektiaan myös yhdessä Imatran kaupungin kanssa. Hän on muun muassa selvittänyt, miten ja missä kivet on turvallista sijoittaa ympäristöön niin, etteivät ne aiheuta haittaa esimerkiksi kaupungin puutarhanhoitoa ajatellen.

Bongailun lisäksi ilmeikkäät kiviröllit sopivat Forsellin mukaan tunnetehtävien harjoitteluun. Inspiraationa toimi suomalaisen FamilyBoostin tunnetaitosarja, jonka tarkoituksena on vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen.

Jasmin Ojalainen Kivikasvoilla näkyy useanlaista mielentilaa. Niiden avulla lapsiperheet voivat ulkoilun lomassa harjoitella tunnetaitoja.

– Tunnekivien avulla aikuinen voi esittää kysymyksiä lapselle, mistä tunteesta on kyse ja mistä tilanteesta sellainen tunne voi tulle, Forsell kertoo.

Lisätietoja kivirölliprojektista löytyy lisäksi sen Facebook-sivuilta.