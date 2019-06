Keilatalon kulma nurin ja tilalle isompaa — Old Cockin, Tolppagrillin ja entisen Barutin talon kiinteistöyhtiö on hakenut kaavamuutosta

Lappeenrannan Valtakadun ja Anni Swanin kadun kulmassa olevat rakennukset halutaan purkaa ja rakentaa paikalle jotain isompaa. Saimaan Keila -osakeyhtiö on hakenut asemakaavamuutosta. Yhtiö toivoo tontille lisää rakennusoikeutta.

— Vaihtoehtona oli joko tehdä isot peruskorjaukset, viemärit, sähköt, julkisivut ja niin edelleen tai hakea kaavamuutosta, kertoo yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Lohi.

Yhtiö vie kaavamuutosta eteenpäin yhdessä kaupungin kanssa. Rakennusliikkeet olivat Lohen mukaan osoittaneet kiinnostusta.

— Mutta diili rakennusliikkeen kanssa on tarkoitus tehdä vasta myöhemmin.

Lohi kertoo, että yhtiökokous ja hallitus päätyivät kaavamuutoksen kannalle yksimielisesti. Asiaan otetaan uudelleen kantaa, kun kaavan sisältö on varmistumassa.

— Helppo oli tehdä tämä ratkaisu, kukaan ei pistänyt hanttiin. Siitä lähdetään, että talo puretaan ja kerroksia saadaan rutkasti lisää. Vieressä on seitsemänkerroksinen, ja sunnilleen samaa tavoitellaan.

Parempi kaupunkikuva

Lohen mielestä uusi rakennus parantaisi kaupunkikuvaa.

— Kun viereen entisen teatterin tontille jo rakennetaan uutta, niin tämä jäisi nykyisellään vain tähän ränsistymään. Uuden kaavan myötä koko kulma siistiytyisi.

Nyt Saimaan Keilan tontilla toimii muun muassa Old Cock -ravintola, City-Kylpylä, kampaamo, asianajotoimisto sekä Keskustan Karjalan piirin toimisto. Rakennuksessa on myös joitakin asuntoja.

Lohi selvittää, että kulmatalo on valmistunut vuonna 1962. Maanalaisessa kerroksessa on toiminut aikanaan muun muassa Simon Rysä ja Tassos. Old Cockin alakerrassa oli keilahalli. Rakennuksesta hieman erillään oleva Tolppagrilli on tällä hetkellä tyhjillään.

Lohi uskoo, että rakentamaan pääsee ehkä jo kolmessa vuodessa. Sitä ennen on tarkoitus tehdä kiinteistöön vain pakolliset korjaukset.

Kaavoittaja tarkastelee Valtakadun, Anni Swanin kadun ja Koulukadun rajaamaa aluetta kokonaisuutena. Koulukadun puolella sijaitsee kaupungin omistama, suojeltu puinen vanha rakennus, Platanin talo.

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä vahvistaa, että Saimaan Keilan kanssa on käyty alustavia keskusteluja tulevasta kaavasta.

— Korttelia katsotaan kokonaisuutena. Ensialkuun laaditaan rakennushistorialliset selvitykset.

Asiaa tutkitaan

Pimiän mielestä lisärakentaminen sopii alueelle, mutta vaatii tarkempaa tutkimista. Linjana on viime aikoina ollut, että tonteille kaavoitetaan monipuoliset käyttötarkoitukset eli niihin voisi tulla palvelu- ja liiketiloja sekä asumista.

— Syksyllä ja talven aikana selvitykset etenevät.

Rakennusliike Evälahti rakentaa parhaillaan entisen teatterin tontille palvelutaloa Lappeenrannan palvelukeskussäätiölle. Saimaan Keilaa vastapäätä olevaan kulmaan on kaavoitettu seitsemänkerroksinen, laivan keulaa muistuttava rakennus. Kun kaupunki myi tontin, tavoitteena oli saada kulmaan hotelli. Evälahti ei ole kuitenkaan vielä saanut hanketta käyntiin.