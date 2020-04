Analyysi: Naisten palloiluseurat saavat mitaleja aiempaa enemmän, mutta yleisöä kiinnostaa SaiPan pudotuspelipaikka – Lappeenrannassa on eletty naisurheilun trendiä vuosia etuajassa

Korona katkaisi koripallojoukkue Catzin keväällä 2007 alkaneen mitaliketjun. Lappeenrannan menestys palloilulajeissa on lisääntynyt, vaikka pääsarjaseurat ovat vähentyneet.

New York Timesin urheilutoimittaja Dan Barry paketoi Yhdysvaltojen suurimman metropolialueen palloilujoukkueiden 2010-luvun vuodenvaihteessa: Menetetty vuosikymmen.

Mahtavassa ja vauraassa metropolissa on kaksi kolme pääsarjatason seuraa jokaisessa sarjassa, AFL/NFL, MLB, NBA ja NHL, ja rahaa enemmän kuin muualla, mutta menestys on ollut kääntäen verrannollista.

New York Giants voitti amerikkalaisen jalkapallon Super Bowlin vuonna 2012, muutoin kaupungin palloilujoukkueet löytyivät kannun nostelun sijasta sarjataulukoiden häntäpäästä läpi vuosikymmenen.

Lappeenrantalaiselle urheilun viihdekäyttäjälle 2000-luvun vuodet, ja erityisesti 2010-luku, ovat tarjoilleet muita kuin alisuorittamisen esimerkkejä.

Lappeenranta on keskikokoinen suomalaiskaupunki, jossa oli pitkään poikkeuksellisen paljon palloiluseuroja kotimaisella pääsarjatasolla. Namika luopui korisliigan paikasta vuonna 2014, ja NST:n miesten joukkue putosi salibandyliigasta keväällä 2016.

Päivi Virta-Salo

Lappeenrantalaisten pääsarjaseurojen määrän vähentyminen ei ole vähentänyt menestymisen määrää palloilussa. Suomen mestaruuksia ja muita mitaleita satoi kaupunkiin 2010-luvun mittaan itse asiassa enemmän kuin 2000-luvulla, jonka jälkipuoliskolla Namika dominoi kotimaista koripalloa paitsi liigassa myös cup-turnauksissa.

NST Miehet ei koskaan yltänyt mitaleille, ja taloudellisiin vaikeuksiin pallonsa hukanneen Namikan on kestomenestyjänä korvannut uutta vauhtia luistimiinsa 2010-luvun jälkipuoliskolla saanut Veiterä. Se on mitaliensa määrällä jopa vähän nokittanut Namikaa.

Miesten palloilusarjoissa lappeenrantalaisten joukkueiden keräämää menestystä ovat lisänneet myös kaukalopalloilijoiden parantuneet otteet 2010-luvulla. RB-93:n vuoden 2005 pronssimitalia ovat seuranneet sekä sen mitalisuora 2010-luvun alkuvuosina että Lauritsalan Poikien kulta- ja pronssimitalit vuosikymmenen alkuvuosina.

Varsinainen sarja tosin kuihtui vuosien varrella turnausotteluiksi.

Mika Strandén Lappeenrannan kaupunki kahvitti Namikan toukokuussa 2006, kun joukkue voitti toisen ja toistaiseksi viimeisimmän kerran koripallon Suomen mestaruuden.

Lappeenrantalaisten miesten palloiluseurojen mitalisaldo kasvoi prosentuaalisesti enemmän, neljästä yhdeksään, kuin naisjoukkueiden siirryttäessä 2000-luvulta 2010-luvulle, mutta urheilumenestystä palloilulajeissa ovat kaupunkiin tuoneet ensisijaisesti naisjoukkueet.

2000-luvulla voitettujen mitaleiden määrä, 13, kasvoi taannoin päättyneellä vuosikymmenellä kaikkiaan 24:ään.

Tasaisin suorittaja on ollut NST: kulta, hopea ja kolme pronssia molemmilta vuosikymmeniltä.

Pesä Ysien kahta mitalia 2000-luvulla on paikannut yltäkylläisesti kaksi naisjoukkuetta. Veiterän kolme 2000-luvun pronssia vaihtuivat Susien kullanhohtoiseksi ketjuksi, ja Catz puolestaan käänsi 2000-luvun lopun hävityt loppuottelut kestomenestykseksi: kuusi kultaa ja mitalisijoitus keväästä toiseen.

Naisten jääpallosarjalle on tosin käynyt samalla tavalla kuin miesten kaukalopalloliigalle. Siitäkin on tullut viikonlopputurnaus, mutta nekin pelit on voitettava, mikäli mielii mestaruuspokaalia nostella.

Naisten palloilulajien huomio ja seuraaminen sekä mediassa että urheilutapahtumissa on kasvanut maailmanlaajuisesti ja tuntuvasti viime vuosina. Jalkapallon MM-kisat kesällä 2019 huipensivat kehityksen, mutta Catzin pitkään jatkuneen menestyksen vuoksi otan esimerkin koripalloilusta.

Mika Strandén Elena Reshetko leikkaa korisukkaa Lappeenrannan urheilutalossa huhtikuussa 2016, jolloin Catz juhli viimeksi Suomen mestaruutta.

Helsingin Sanomat (HS 18.4.) kertoi Sabrina Ionescusta, Oregonin yliopiston pelintekijästä, jonka New York Liberty -joukkue varasi ensimmäisenä WNBA:han tänä keväänä. 22-vuotias pelaaja on lajin suurin tähti tällä hetkellä. Ionescu kasvoi tähdeksi yliopistosarjassa, jotka Yhdysvalloissa ovat erittäin suosittuja.

Poikkeuksellinen lahjakkuus oli silti poikkeuksellisen kiinnostava.

Oregonin joukkueen kotiotteluiden katsojakeskiarvo oli ennen Ionescua 1 501. Pelaajan toisella kaudella yleisöä oli lehtereillä keskimäärin 4 200 ottelua kohti, ja kolmannella kaudella katsomossa istui keskimäärin jo runsaat 7 100 silmäparia. Tuolloin Oregon selvisi lopputurnaukseen, mutta putosi semifinaalissa.

Lappeenrannassa koripallomatsiin on saanut yli tuhat katsojaa lähinnä ilmaislipuilla, vaikka tähtiä on nähty jo keväällä 1984. Tuolloin silloinen Lappeenrannan NMKY otti seuran ensimmäisen SM-mitalin lajilegenda Lea Hakalan vankan panoksen turvin.

Myös menestys on alkanut näkyä lehtereillä.

Catz on hankkinut jonkinvärisen mitalin keväästä 2007 lähtien ja tasaisena pysyvän, noin 400 hengen katsojakeskiarvon. Ensimmäisen mestaruuden tuoneen ottelun yleisömäärää, 1 426, ei ole peitottu, mutta yleisömäärä on kasvanut kultakausien jälkeen ja on salibandyseuroja suurempi.

Kai Skyttä Veiterä voitti Kampparit Kisapuistossa maaliskuussa 2018 ja toistaiseksi viimeisimmän Suomen mestaruutensa.

Saavutetut mitalit ja yleisöluvut paljastavat kaksi asiaa:

1. Nykyisen maailmallisen trendin mahdollisuus on Lappeenrannassa ollut olemassa ikään kuin etukenossa, kun naispalloilijat ovat tehneet selvää jälkeä mitaliviidakossa jo vuosikausia.

2. Urheilun fanittamiselle on kaupungissa vielä isosti tilaa, ja ennen koronan kaikilta katkaisemia sarjoja kausi jatkui Urheilutalolla Kisapuistoa pidempään.

Yleisön kestosuosikki Lappeenrannan talousalueella ja kaupungin sekä tunnetuin että vetovoimaisin urheilubrändi on vuodesta toiseen ja oikeastaan menestyksestä huolimatta ollut jääkiekkoseura SaiPa.

Omaa paikallista kiekkoseuraa pitää toki kannattaa kaikissa hetkissä, mutta voitonnälän tyydyttämiseksi Lappeenrannasta löytyy runsaasti muitakin urheiluseuroja.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan ilmiöryhmän toimittaja.