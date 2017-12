Nukketaiteilija Emma Jussila-Scherman toteutti tallikuvaelman Lauritsalan kirkkoon — Kakkaajaa siitä ei löydy Vanha keskieurooppalainen traditio juurtuu myös Suomeen. Minna Mänttäri Emma Jussila-Scherman yllättyi iloisesesti saatuaan työtarjouksen Lauritsalan kirkolta. Nukkejen rakentamiseen meni useampi kuukausi.

Lauritsalan kirkko on saanut uuden seimikuvaelman. Nukketaiteilija Emma Jussila-Schermanin rakentama seimi otettiin käyttöön ensimmäisenä adventtina ja se jää kirkkoon pysyvästi.

Jussila-Scherman oli iloisesti yllättynyt saadessaan harvinaisen tilauksen viime keväänä. Taiteilijalla meni useampi kuukausi, kun hän rakensi paperimassasta seitsemän jouluevankeliumin hahmoa. Asetelmaan ovat asettuneet Jeesus-lapsi, Maria ja Joosef, kolme Itämaan viisaasta tietäjää ja paimen.

— Lähtökohtana oli tehdä peruskuvaelma, jossa ei ole mitään ylimääräistä.

Lauritsalan kirkon etualalle pystytetyssä tallissa nähdään myös lampaita, aasi ja enkeli.

5-vuotiaalla selvä näkemys hahmoista

Jussila-Scherman halusi erityisesti, että kuvaelma kiehtoo kirkon lapsivieraita. Hahmot ovat värikkäitä ja tunnistettavia, eivätkä ne kellahda kumoon, jos joku sattuu tönäisemään kuvaelmaa.

Kun Jussila-Scherman rakensi nukkeja, hänen oma lapsensa pyöri mukana ja otti kantaa äidin työhön. Poika oli saanut vastikään kotiseurakunnalta 5-vuotislahjaksi kuvaraamatun, jonka pohjalta hänellä oli selvä näkemys hahmoista.

— Poika sanoi, että Joosefilla pitää olla vihreä asu, ja niinpä Joosefilla on sellainen.

Minna Mänttäri Emma Jussila-Schermanin rakentama seimi otettiin käyttöön Lauritsalan kirkossa ensimmäisenä adventtina.

Vanha asetelma hapristui vanhuuttaan

Lauritsalan kirkossa oli aiemminkin seimiasetelma, joka alkoi kuitenkin hapristua vanhuuttaan.

— Yritimme selvittää, kuka asetelman on tehnyt ja milloin, mutta emme saaneet sitä selville.

Jussila-Schermanista tuntuu mukavalta ajatus, että hänen tekemänsä nuket otetaan jatkossa esiin joulun aikaan vuosi toisensa perään.

— Kun teen nuket teatteriproduktioon, niin esitysaika on korkeintaan 3—4 vuotta. Nämä nuket ovat esillä niin kauan kuin pysyvät kunnossa, ja voin näitä korjaillakin tarpeen vaatiessa.

Jussila-Scherman on työstänyt aiemmin Sibelius-installaation paperiveistoksena. Se oli esillä Lappeenrannan kaupungintalossa sekä Lontoossa merimieskirkossa ja Southwarkin katedraalissa kaksi vuotta sitten.

Minna Mänttäri Paimen kuuluu erottomattomasti seinikuvaelmaan.

Asetelmia rakennettiin jo 1200-luvulla

Katoliseen perinteeseen kuuluvia seimiasetelmia on joulun aikaan esillä kaikkialla Keski- ja Etelä-Euroopassa.

Traditio on hyvin vanha. Jo 1200-luvulla alettiin kuvata Jeesuksen syntymää̈ ja tallin tapahtumia jouluseimissä.

Seimet eivät ehtineet rantautua Suomeen ennen uskonpuhdistusta, ja muissa protestanttisissa maissa ne menettivät sen jälkeen merkitystään.

Suomessa seimiasetelmat alkoivat yleistyä vasta 1800-luvun lopulla, kun lähetystyöntekijät sekä matkailijat alkoivat tuoda perinnettä maahamme. Nykyään seimiin törmää Suomessakin etenkin seurakunnallisissa tiloissa, mutta koteihin niitä ei asetella samalla itsestäänselvyydellä kuin tonttuja ja hyasintteja.

Outo kakkaaja espanjalaisten asetelmissa

AOP Katalonialaiset piilottavat seimiasetelmiinsa kakkaavan hahmon.

Espanjassa on myynnissä joulun alla kummallisia kakkaavia keramiikkahahmoja. Vielä oudompaa on, että sellainen on tarkoitus sijoittaa seimiasetelmaan.

Caganer, eli kakkaaja, on 1700-luvulta asti periytyvää katalonialaista jouluperinnettä. Kyykkyasennossa housut nilkoissa ulostava hahmo kuuluu katalonialaiseen seimiasetelmaan siinä missä Jeesus-lapsi.

Aluksi hahmo oli Katalonian perinneasuun pukeutunut paimen. Sittemmin minipatsaat ovat saaneet myös tunnettujen henkilöiden muodon. Tänä sesonkina myynnissä on esimerkiksi kakkaava presidentti Donald Trump, jalkapalloilija Luis Suarez ja poptähti Shakira.

Kakkaajahahmon suosiota on selitetty katalaanien omalaatuisella huumorintajulla. Figuurille on esitetty myös syvällisiä tulkintoja. Caganerin ajatellaan osoittavan, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Sen uskotaan myös tuovan onnea sadolle.



Seimiasetelma

Jouluevankeliumin hahmoista rakennettu asetelma.

Hahmoina Jeesus-lapsi seimessään, Joosef ja Maria, paimenia, itämaan tietäjiä, enkeleitä ja tallin eläimiä.

Katolinen perinne, joka sai alkunsa Italiasta jo 1200-luvulla.

Kuvanveistäjä Arnolfo di Cambion (1232–1302) marmoriin veistetty seimiasetelma on vanhin, jota voi käydä katsomassa. Se sijaitsee Roomassa Seimen Pyhän Marian basilikassa.

Tullut Suomeen 1800-luvun lopulla, yleistynyt meillä vasta 2000-luvulla.