Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva, kuinka nuorisotyöttömyys saadaan laskemaan Lappeenrannassa? Lappeenrannan kaupungin strategia on parikymmentäsivuinen nivaska. Se vahvistettiin viime vuoden joulukuun kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa. Mika Strandèn Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva. Arkistokuva.

Lappeenrannan kaupunki on määrittänyt strategian tuleville viidelletoista vuodelleen.

Kehitysohjelmassa on kolme erillistä kärkeä eli erillisohjelmaa. Siinä 15 vuoden tavoitteiksi määritetään muun muassa työllisyyden kasvu ja kaupunkikuvan elävöittäminen.

Etelä-Saimaa kysyi Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarvalta, mitä konkreettisia toimi kaupunki aikoo tehdä elinvoimansa turvaamiseksi.

Mitä konkreettisia tekoja Lappeenrannassa tehdään, jotta nuorisotyöttömyys laskee, kaupunginjohtaja Kimmo Jarva?

— Työllisyys paranee hyvällä elinkeinopolitiikalla ja yritysyhteistyön avulla. Koulutusta pitää suunnata niin, että koulutuksen tarve ja oppilaspaikkojen määrä kohtaavat. Lappeenrannasta puuttuu nyt esimerkiksi 100 ICT-alan työntekijää. Kaupunki on mukana rekrytoimassa osaajia näihin työpaikkoihin.



Kuinka Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) opiskelijat ja tutkijat saadaan jäämään Lappeenrantaan?

— Apu käytännön asioissa on tärkeää. Kun LUT:iin tulee työntekijä, pitää hänen puolisoaan auttaa löytämään töitä ja muita palveluita. Kyse on viestinnästä. Moni paikallinenkaan ei tiedä, mitä kaikkea täällä on tarjolla. Alueen vahvuuksia ei ole osattu tuoda tarpeeksi esille.



Strategiassa tavoitellaan LUT:n opiskelijoiden parempaa näkyvyyttä Lappeenrannan keskustassa. Miten tämä onnistuu ja miksi opiskelijat haluaisivat siirtyä Skinnarilasta keskustaan?

— Yliopiston kanssa on mietitty erilaisia tapahtumia, joita opiskelijat voisivat järjestää keskustassa. Myös joukkoliikennettä on kehitetty Skinnarilan ja keskustan välillä. Meillä on viihtyisä kaupunkikeskusta, ja pitää kysyä opiskelijoilta itseltään, mikä keskustassa vetoaa heihin ja saa heidät liikkeelle.



Mitä konkreettisia tekoja tehdään, jotta matkailu saadaan hyödyttämään Lappeenrantaa paremmin?

— Lentojen alkaminen Keski-Eurooppaan on alkamassa pian, ja yhteyksiä toivottavasti saadaan myös lisää. Lentoyhteydet ovat tärkein yksittäinen asia Lappeenrannan turismin kehityksen kannalta, sillä venäläisten turistien kanssa täällä on jo totuttu toimimaan. Venäjällä pelattavat jalkapallon MM-kilpailut tulevat täyttämään Lappeenrannan hotellit. Meillä on jo sopimus Pietarin matkailuorganisaation kanssa, ja täällä on silloin toivottavasti tuhansia faneja.



Etelä-Karjalan väestö vanhenee ja vähenee. Etelä-Karjalan keskussairaala ei täyttänyt 1 000 synnytyksen rajapyykkiä viime vuonna. Kuinka syntyvyys saadaan nousuun?

— Lappeenrannan kaupungin osalta on tärkeintä pitää huolta siitä, että maanhankinta ja -kaavoitus toimivat. Kaupungin asumista on kehitettävä ja on pidettävä huolta, että tarjolla on sopivia tontteja kerrostaloasujille ja pientaloasumiseen. Laajemmin kysymys on siitä,että alueella on työtä. Ainoa keino kasvattaa syntyvyyslukuja on se, että maakuntaan saadaan lisää työikäistä väestöä.