Palaneen steinerpäiväkodin rakennus on suojeltu — Omistaja vaihtuu ensi vuonna

Lappeenrannan Rakuunamäellä maanantaina palanut kiinteistö on suojeltu. Entisen soittokunnan rakennuksella on suojelumerkintä voimassa olevassa keskustaajaman osayleiskaavassa. Asemakaavasta suojelumerkintää ei löydy, koska Sairaalanmäellä ei ole asemakaavaa ollut.

Lappeenrannan kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä kertoo, että asemakaavaluonnos on tulossa joulukuussa nähtäväksi. Luonnoksessa rakennus on merkitty yleiskaavan mukaisesti suojelurakennukseksi. Kiinteistön tulevaisuus riippuu tulipalon tekemien vaurioiden laajuudesta.

Jos rakennus ei ole korjattavissa, kaava tulee lähtemään siitä perusajatuksesta, että tilalle rakennetaan vastaavanlainen rakennus. — Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä

— Kunto pitää ensin tarkistaa ja onko se korjattavissa. Rakennuksen tiiliosa näyttää ihan hyvältä, puista yläkertaa on vielä olemassa ja katto on jäljellä, mutta koko rakennuksen tekninen kunto pitää tarkistaa. Jos rakennus on korjattavissa, se korjataan. Jos rakennus ei ole korjattavissa, kaava tulee lähtemään siitä perusajatuksesta, että tilalle rakennetaan vastaavanlainen rakennus.

Pimiän mukaan alueelle ei ole perusteita lähteä miettimään toisenlaista rakennusta, koska pihapiirin tulee säilyä tietyn tyyppisenä. Sairaalanmäki on osa Lappeenrannan varuskunta-aluetta, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Arvo tulee valtakunnalliselta tasolta.

Sairaalanmäen kiinteistöt myyntiin

Sairaalanmäen rakennukset ovat tällä hetkellä Senaatti-kiinteistöjen omaisuutta. Senaatti-kiinteistöjen Itä-Suomen alueen aluejohtaja Jyrki Reinikaiselle ei ollut vielä tiistai-iltapäivänä tullut tietoa siitä, mikä tulipalon on aiheuttanut ja voiko rakennuksen korjata.

— Poliisi on selvittänyt asiaa ja paloviranomaiset ovat tietenkin nähneet sen vauriotilanteen, mutta virallista tietoa minulla ei vielä ole.

Haastattelun jälkeen Kaakkois-Suomen poliisista vahvistettiin, että palon syttymissyynä oli vanha, viallinen loisteputkivalaisin. Tulipaloon ei epäillä liittyvän rikosta.

Senaatti-kiinteistöjen tulevaisuudensuunnitelmiin tulipalo ei vaikuta.

— Kaiken kaikkiaan Sairaalanmäellä on ollut kaavoitus käynnissä. Tuollaisenaan valtiolla ei ole sille käyttöä, joten me olemme myymässä kohteet, Reinikainen kertoo.

Kai Skyttä Sivurakennuksen vaurioiden vakavuudesta ei ole vielä varmaa tietoa.

Pimiä mainitsee, että myyntiin tuleva sairaalarakennus ja palossa vaurioitunut sivurakennus kaupataan erillisinä kohteina. Molemmilla on oma tontti ja pihapiiri, mutta kokonaisuus on suojelualuetta.

Asuntoja vai liiketiloja

Sitä ei vielä tiedetä, mitä Sairaalanmäen rakennuksissa tapahtuu jatkossa. Paloon asti soittokunnan talossa toimi paikallinen steinerpäiväkoti. Pimiä kertoo, että ajatuksena on ollut käyttää kiinteistöä samalla tavalla myös jatkossa.

— Rakuunamäellä yleensäkin on mahdollistettu palvelut ja asuminen. Samalla lähtökohdalla on kaavaa nytkin laadittu. Ajatuksena on, että tämä pihapiirin sivurakennus, jossa steinerpäiväkoti on toiminut, voisi olla jatkossa päiväkotina tai sitten siellä on asuin- ja majoituskäyttöä tai liiketiloja. Se riippuu ihan tulevasta omistajasta, Pimiä pohtii.

Juttua muokattu 3.12. kello 16.30: Lisätty Kaakkoin-Suomen poliisin vahvistus tulipalon syystä.