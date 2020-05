Karjalainen nuotti on säilynyt graafikko Riikka Turkulaisen puheessa monen Helsingin-vuoden jälkeenkin. Miet ja siet tulevat suusta yhtä luontevasti kuin lapsuudessa Rautjärven Simpeleellä.

– Vaikka olen kotiutunut hyvin Helsinkiin, sisukset ovat yhä entisellään. Puhun ylpeänä karjalan murretta, Turkulainen toteaa.

Äskettäin Turkulainen sai viiden viikon mittaisen kielikylvyn äitinsä luona Rääkkylässä. Muutaman päivän vierailu venähti lopulta viiden viikon mittaiseksi, kun koronavirusrajoitukset keskeyttivät liikkumisen Uudenmaan ja muun Suomen välillä.

Kaikki työssä tarvittavat tykötarpeet olivat onneksi mukana reissussa. Niitä tarvittiin, sillä Turkulaisella on monta rautaa tulessa Werner Söderström Osakeyhtiön lasten- ja nuortenkirjaosaston graafisena suunnittelijana.

Riikka Turkulaisen kotialbumi Finlandia-voittaja Siiri Enorannan kirja Kesämyrsky ilmestyi huhtikuussa. Riikka Turkulainen sai kansi-idean kasvien maailmasta.

Himolukijan unelmatyö

Kun Savonlinnan taidelukiosta ylioppilaaksi päässyt Turkulainen lähti Kuopion muotoiluakatemiaan opiskelemaan graafista viestintää, hän tiesi haluavansa olla tekemisissä painettujen tuotteiden kanssa. Siksi himolukija hakeutui työharjoitteluun kirjankustantamoon, kiinnostavimpaan paikkaan maailmassa.

Turkulainen sai tekniseksi tuekseen kustannusosakeyhtiö Tammen graafisena suunnittelijana toimineen Laura Lyytisen, josta tuli eräänlainen haltiakummi aloittelevan graafikon uralle. Harjoittelun jälkeen Turkulaiselle tarjoutui mahdollisuus sijaistaa Lyytistä Tammen ja WSOY:n tuolloin yhteisellä lastenkirjaosastolla kahteen eri otteeseen.

Välillä Turkulainen työskenteli freelancerina ja oppikirjakustantamo Finn Lecturan palkkalistoilla. Kesällä 2017 tiedusteltiin Turkulaisen halukkuutta palata WSOY:lle graafiseksi suunnittelijaksi

– Siitä lähtien olen tehnyt töitä lasten- ja nuortenkirjojen parissa.

Riikka Turkulaisen kotialbumi Riikka Turkulainen suunnittelee satunnaisesti kansia myös ulkomaisten kirjailijoiden teoksiin. Nick Stonen kirja Kolme on parillinen luku ilmestyi suomeksi keväällä 2019.

Näkymätön tekijä

Kirjoittajat ja kuvittajat ovat kustantamojen tähtiä, joiden nimet painetaan kirjojen kansiin. Graafisen suunnittelijan sen sijaan työ jää paljon näkymättömämmäksi.

Graafikko suunnittelee kansien ulkoasun, valitsee kirjasimien tyypit ja koot sekä sijoittelee teoksen kuvat ja tekstit paikoilleen. Lopputulos tähtää mahdollisimman suureen mutkattomuuteen ja helppolukuisuuteen.

En ole ehtinyt jumiutua johonkin tiettyyn tyyliin tehdä, vaan on jatkuvasti täytynyt hieman uudistua. — Riikka Turkulainen

Erilaisia projekteja kulkee suunnittelutyössä limittäin ja lomittain. Esimerkiksi vappuviikolla Turkulainen viimeisteli Säpsy uhmaa kohtaloa –kirjan painokuntoon ja pohti keväällä 2021 ilmestyvän nuortenkirjan kannen kuvaa. Myös hyvän vastaanoton saaneille Hemulin kasviolle ja Muumien kuva–sanakirjalle pitäisi koota jatkoa.

– Pitkäkestoisten projektien vastapainoksi on myös markkinointimateriaalien tekoa, Instagram-päivityksiä ja muita vaihtelevia töitä.

Riikka Turkulaisen kotialbumi Riikka Turkulaisen kansikuva Siiri Enorannan kirjaan Tuhatkuolevan kirous.

Jatkuvaa uudistumista

Graafiselta suunnittelijalta vaaditaan muuntautumiskykyä, kun kirjankansia suunnitellaan monenikäisille lapsille ja nuorille. Liian leimallinen oma tyyli ei olisi tässä tapauksessa mikään ansio.

Turkulainen luonnehtii itseään pikemminkin ronskiksi tekijäksi kuin sievistelijäksi. Hänen kädenjälkensä ei edusta aina kaikkein perinteisintä kansityyliä.

– Lopputulokseen vaikuttaa moni muukin asia kuin suunnittelijan näkemys ja tyyli. Myös kirjailijalta, kustantajalta, markkinoinnilta ja myynniltä tulee tietoa ja toiveita kansien suhteen.

Kansimuodit vaihtuvat jopa puolivuosittain siinä missä muutkin vaate ja tyylitrendit. Tämänhetkisen äänikirjabuumin erityishaasteena ovat erottuvuus ja kannen toimiminen pienessä koossa.

– Mielestäni se, että olen suhteellisen tuore tekijä alalla on hyvä juttu – ala on koko työhistoriani ajan ollut muutoksessa, joten en ole ehtinyt jumiutua johonkin tiettyyn tyyliin tehdä, vaan on jatkuvasti täytynyt hieman uudistua.

Riikka Turkulaisen kotialbumi Muumien isossa kuvasanakirjassa Riikka Turkulaisen tehtävänä oli sijoitella kuvat ja tekstit sivuille mahdollisimman edustavasti.

Kulttuurin tuottajasta kuluttajaksi

Vaikka Riikka Turkulainen kertoo olevansa unelma-ammatissaan, graafinen suunnittelu ei ole läpi vuorokauden hänen mielessään. Vapaa-ajalla hän muuttuu kulttuurin tuottajasta kuluttajaksi.

– Tykkään neuloa villasukkia, käydä taidenäyttelyissä ja lukea kirjoja. Myös kuntonyrkkeily kuuluu harrastuksiini.

Turkulaisen lähipiiriin kuuluvia ihmisiä asuu Lappeenrannassa, Simpeleellä ja Rääkkylässä. Itärajan pinnassa tulee siksi vierailtua melkein kuukausittain.

– Äskeinen Rääkkylän-vierailu osoitti taas kerran, miten hienoa on, kun tilaa riittää. Itä-Suomessa on jotenkin helpompi hengittää.

Riikka Turkulaisen kotialbumi Essi Ihosen nuortenkirja Ainoa taivas (WSOY 2018) sai Riikka Turkulaiselta pelkistetyn tyylikkään kannen.