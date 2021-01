Jävla Sås Bolagin väki on henkäissyt hetken joulukauden jälkeen, ja pian lähdetään vauhdilla kevättä kohti.

Uusia tuotteita on tulossa piakkoin kauppojen hyllyille, nettikauppa kasvaa ja kesän tullen edes pienten tapahtumien järjestämisen toivotaan olevan mahdollista.

– Ihmiset ovat näköjään oppineet, että BBQ-kastikkeita voi käyttää talvellakin. Myynti ei tietenkään ole volyymiltään samaa kuin kesällä, mutta kuitenkin, maustekastikkeita valmistavan firman yrittäjä Kaius Gestranius kertoo.

Kai Skyttä Jävla Sås Bolag valmistaa maustekastikkeita. Arkistokuva.

Nykyiset tilat mahdollistavat tuotannon kaksinkertaistamisen

Jävla Sås Bolag on toiminut vajaan vuoden ajan Tienhaaranmäen entisen Siwan tiloissa Imatran Vuoksenniskalla.

– Tilat ovat olleet meille sopivat. Se yllätti, kuinka paljon ihmisiä myymälässä on käynyt, ja kanta-asiakkaitakin olemme saaneet. Tammikuun olemme pitäneet myymälän kiinni, haukanneet happea ja kehitelleet uusia tuotteita, mutta kevään tullen myymälä avautuu taas.

Viime keväänä Jävla Sås Bolagin kanssa Tienhaaranmäelle muutti imatralainen mehunvalmistaja Thrsty, joka kuitenkin jatkoi loppuvuodesta matkaansa uusiin tiloihin.

Tämä tarkoitti sitä, että Tienhaaranmäen entisen Siwan tilat jäivät kokonaisuudessa Jävla Sås Bolagin käyttöön.

– Varsinaista tyhjää tilaa meillä ei ole, mutta kuitenkin sen verran väljää, että voimme tarvittaessa tuplata tuotantomme. On hyvä tietää, että mahdumme kasvamaan näissä tiloissa, eikä asiaa tarvitse sen kummemmin miettiä.

– Kun jäimme tiloihin ainoaksi toimijaksi, saimme enemmän neliöitä catering-palvelulle, Gestranius jatkaa.

Agendalla Vuoksenniskan elävöittäminen

Gestranius kertoo, että jo viime kesänä oli tarkoitus toteuttaa tapahtumia, joissa tehdään bbq-savustuksen kulttuuria tutuksi. Esimerkiksi parkkialue sopii Gestraniuksen mukaan hyvin tapahtumien järjestämiseen.

– Nämä tapahtumat jäivät koronan vuoksi viime kesänä pitämättä, mutta toivottavasti tänä kesänä onnistuu. Tällä hetkellä ei kauhean hyvältä näytä, mutta suunnitella pitää aina. Pyrimme omalta osaltamme elävöittämään Vuoksenniskaa, esimerkiksi tapahtumilla.

Gestranius arvelee koronan selittävän ainakin osittain Jävla Sås Bolagin verkkokaupan kasvua.

– Viime vuonna ihmiset panostivat entistä enemmän kotimaiseen ruokaan ja kotona kokkaamiseen. Se on hienoa.

– Savustimiakin myytiin seitsemän kappaletta viime vuoden loppupuoliskon aikana. Olisin ollut tyytyväinen jo yhteen, ja nolla oli odotusarvo, Gestranius naurahtaa.

Pop up -savustuksia jatketaan myös tulevaisuudessa, samoin lihojen take away -myyntiä.

– Oli mahtavaa huomata, että vaikka toimimme Vuoksenniskalla ei niin keskeisellä paikalla, niin lihat myytiin usein loppuun. Sijainti ei siis ratkaise kaikkea, yrittäjä päättää.