Urbaani löytöretkeily vie hylättyihin tehtaisiin, autiotaloihin ja teollisuusalueille — Tiurun sairaalassa voi vielä kokea häivähdyksen menneestä

Ota vain valokuvia, jätä vain jalanjälkiä. Urbaanin löytöretkeilyn slogan ohjenuoranaan imatralainen Mikko Honkanen suuntaa taskulampun valokiilan pimeään rappukäytävään. Homeen haju pistää sieraimiin Tiurun vanhassa sairaalassa, joka palveli pitkään myös Joutsenon vastaanottokeskuksena.

Aulassa aika on pysähtynyt, ja lappu luukulla kehottaa viidellä eri kielellä palauttamaan sanomalehdet takaisin paikoilleen.

Hetki jolloin aika pysähtyi

36-vuotias Honkanen kiertelee ja kuvaa hylättyjä julkishallinnon piiriin kuuluvia rakennuksia. Kyse on maailmanlaajuisesta ilmiöstä nimeltä urban exploration, urbex tai urbaani löytöretkeily, joka tarkoittaa hylättyjen rakennuksien, aavekaupunkien ja teollisuusalueiden tutkimista. Usein tutkimusretket myös kuvataan ja niistä raportoidaan eri kanavilla.

Urbaanit löytöretkeilijät ovat järjestäytyneet kansainvälisillä ja suomalaisilla verkkosivustoilla, ja toiminta on siirtynyt blogeista ja keskustelukanavilta yhä enemmän yhteisöpalveluihin Facebookiin ja Instagramiin. Harrastajat julkaisevat kuvia ja kertomuksia, mutta kohteiden nimiä ja osoitteita ei paljasteta niiden suojelemiseksi ilkivallan tekijöiltä.

Honkasen harrastus sai alkunsa kaverin pyydettyä hänet seurakseen tutkimaan rapistunutta hotellia. Urbaani löytöretkeily vei mennessään. Pian hän osti järjestelmäkameran ja alkoi selvittää, mistä hylättyjä kohteita löytyy.

Hylätyissä rakennuksissa Honkasta kiehtoo pääsy hetkeen ja tunnelmaan, jolloin aika pysähtyi. Siihen tilaan, kun viimeiset ihmiset ovat poistuneet, valot on sammutettu ja ovet laitettu kiinni.

— Tiurun historia alkaa jo 1930-luvulta, ja se on toiminut muun muassa sotasairaalana, mielisairaalana ja keuhkoparantolana. Mitä kaikkea täällä on tapahtunut? Mitä seinät kertovat? Näitä kysymyksiä fiilistelen tällaisissa paikoissa, Honkanen kertoo.

Ilkivaltaa vastaan

Odotan innolla myös Fukushiman aukeamista.

Tiurun kohdalla on tosin myöhäistä päästä kiinni viimeiseen hetkeen. Ilkivallan tekijät ovat löytäneet paikan, ja rakennuksesta on revitty kaikki, mikä irti lähtee. Rapussa lojuvat sirpaleet, pelikortit ja hylsyt kertovat luvattomista vieraista.

Saimaan tukipalvelun huoltomies Jouko Monto napsauttaa auki viisi kertaa uusitun munalukon. Hän kertoo korjaavansa rikottuja ikkunoita ja murrettuja ovia jokaisen viikonlopun jälkeen. Monto ja hänen työparinsa Markku Vilander tietävät nuorison saapuvan paikalle porakoneiden ja työkalujen kanssa, ja mopoilla mennään aina ylimpään kerrokseen asti.

Kai Skyttä Tiurusta katkaistiin lämmitys puolitoista vuotta sitten. Talvi on tehnyt tuhojaan nopeasti ja tehokkaasti.

Honkastakin vandalismi harmittaa. Hänen mukaansa hylätty rakennus ehtii olla ovet auki kuukauden tai kaksi, minkä jälkeen tuho on jo niin laajaa, ettei sieltä löydy kuin häivähdyksiä ajan pysähtymisestä. Urbaanin löytöretkeilyn harrastajat kuuluvat vandaalien kanssa vastakkaiseen leiriin: he eivät riko tai ota mitään mukaansa kohteesta. Sisään mennään vain, jos sinne päästään rikkomatta mitään.

— Tätä tehdään hyvässä hengessä, niin kuin mitä tahansa harrastusta. Uskon ihmisten ymmärtävän, että ne jotka liikkuvat hylätyissä paikoissa kameran kanssa, eivät ole siellä ajatuksenaan hajottaa paikkoja.

Talvi tekee tehtävänsä

Turvallisuus on urbexissa tärkeää. Tiurussakin lasinsirut kirskuvat kengän alla miltei joka askeleella, joten pohjien pitää olla paksut. Löytöretkeilijä menee vain rakennuksiin, joissa lattia on ehjä ja terve.

Tiurun lattia kestää vielä, mutta seinärappausten putoilusta varoittavat kyltit. Kahdeksannen kerroksen parvekkeelta aukeaa upea näköala Saimaalle. Täällä voi kuvitella tuberkuloosipotilaiden parannelleen keuhkojaan männynhavun tuoksussa.

Pitkiä käytäviä, rapistunutta maalia ja sirpaleiksi lyötyjä lavuaareja. Identtisiä huoneita vieri vieressä, seinällä on taukojumppaohjeet. Talon historian viimeisiä kerroksia.

Vastaanottokeskuksen vuosina lapset ovat maalanneet kuvia osaston seinille. Laineilla kelluvat veneet, palmupuita ja hymyilevä aurinko. Missä he ovat nyt, karkotettiinko vai jäivätkö Suomeen?

Käytävillä on viileää. Rakennuksesta katkaistiin lämmitys vain puolitoista vuotta sitten. Suomen tehokas ja armoton talvi on tehnyt Tiurusta nopeasti selvää.

Laillista vai ei?

Urbaaneja löytöretkeilijöitä sitovat yhteisön eettiset säännöt mutta toiminta ei aina ole laillista. Harrastajan kannattaa tehdä kotiläksynsä, sillä rakennuksen omistussuhteista riippuen löytöretkeily siellä voi olla laillisen ja laittoman rajamailla.

Rikoskomisario Jyrki Hänninen toteaa, että on vaikea etukäteen määritellä, milloin rakennus on autio ja milloin ei, ja kuuluuko se näin ollen kotirauhan suojaan vai ei.

Jos rakennuksella on omistaja, hän määrittelee, voiko sinne mennä. Rakennukseen luvatta tunkeutuminen on asianomistajarikos, eli tutkintapyynnön voi pääsääntöisesti tehdä rakennuksen omistaja, osakeyhtiö tai muu valtuutettu taho. Jos ilmoitus tehdään ja syytettä vaaditaan, on poliisin toteuttava esitutkinta.

Hänninen toteaa Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen tutkivan rakennuksiin tunkeutumisia silloin tällöin.

— On tapauksia, joissa on tunkeuduttu tehdasalueille, entisiin sairaaloihin ja asuinrakennuksiin, joissa ei ole asukkaita.

Rakennusten lisäksi myös piha-alueet voivat kuulua kotirauhan piiriin.

Tšernobylin jälkeen

Honkasen löytöretkeily huipentui viime kesänä matkalla Tšernobyliin ja lähellä sijaitsevaan aavekaupunki Prypjatiin.

Hän alkoi jo kymmenen vuotta sitten selvittää, mitä lupia tarvitaan ja miten alueelle pääsee. Oppaan kanssa Honkanen pääsi suoja-alueen sisäpuolelle, ja muistona matkasta on Prypjatin maailmanpyörä tatuoituna reiteen. Tarinan mukaan surullisenkuuluisa huvipuisto ehti olla toiminnassa vain yhden päivän ennen kaupungin evakuoimista.

Tšernobylin jälkeen Honkanen miettii jo seuraavaa kohdetta.

— Thaimaassa ja Kiinassa on paljon hylättyjä huvipuistoja. Odotan innolla myös Fukushiman aukeamista. Siellä on tosin vielä raju säteily, joten saattaa mennä jokunen vuosi ennen kuin alueelle pääsee luvan kanssa, hän epäilee.

Tiurun kierros alkaa olla jo loppusuoralla, kun Honkanen muistaa vielä ruumishuoneen ja kappelin. Paikkaan johtava metsäinen polku pistää mielikuvituksen laukkaamaan. Kappelin ovet retkottavat auki ja lattialla lojuu ihmisvartalon kokoisia pesualtaita. Rikotut ikkunat ja spraymaalilla seinään ikuistetut alatyylin terveiset eivät ole säästäneet kappeliakaan. Kummatkohan uskaltautuvat ensin Fukushimaan, vandaalit vai löytöretkeilijät?