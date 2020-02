Etelä-Karjalasta löytyy vielä hyödynnettävää kiviainesta – Geologian tutkimuskeskus tutki yli 880 kallioaluetta Kaakkois-Suomessa sekä etsi kohteita kiviteollisuuden ja kalliomurskeen tuotantoon

Kalliomurske vaatii lujaa kiviainesta, jota ei löydy joka paikasta. Rapakivialueella vain tumma ja pienirakeinen aines on riittävän lujaa murskeeksi.

Etelä-Karjalasta on löytynyt yksittäisiä hyviä kiviaineksen hyödyntämiskohteita. Geologian tutkimuskeskus (GTK) on saanut päätökseen kolmivuotisen tutkimuksen Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. GTK on etsinyt Kaakkois-Suomesta laadukkaita kohteita kalliomurskeen tekemiseen ja luonnonkivikohteita kiviteollisuuden raaka-aineeksi.

Geologit Paavo Härmä ja Heikki Nurmi kertovat, että lujan kalliokiviaineksen kohteita on löytynyt Lappeenrannan etelä- ja länsipuolelta paikoista, joissa Kaakkois-Suomen rapakivialueen sisällä esiintyy vanhemman svekofennialaisen kallioperän laaja-alaisia osa-alueita.

Hyviä kohteita on pystytty rajaamaan myös Ylämaan alueelta, Villalasta ja Väkevänjärveltä, joista löytyy hienorakeista rapakivigraniittia tai tummaa ja hienorakeista rapakivigraniittia.

Ilpo Leskinen GTK:n Ylämaalta löytämä tumma ja hienorakeinen viborgiitti soveltuu lujuutensa takia kalliomurskeen tekoon.

Ylämaan löydöksistä voidaan saada muun muassa teiden päällysterakenteisiin lujaa kivimursketta.

Nurmi ja Härmä kertovat, että yleisenä esiintyvä karkearakeinen rapakivigraniitti on liian heikkolaatuista murskeeksi.

Nurmi ja Härmä kertovat, että yleisesti esiintyvästä karkearakeisesta rapakivigraniitista saadaan liian heikkolaatuista mursketta vaativiin rakentamiskohteisiin.

Ylämaalla tummaa rapakivigraniittia

Geologit etsivät rapakivialueelta myös uusia kivityyppejä luonnonkiviteollisuuden raaka-ainelähteiksi sekä varantoja nykyisille, louhinnan kohteena oleville kivityypeille.

Uusina kohteina Härmä ja Nurmi mainitsevat muun muassa Ylämaan alueen tumman, lähes mustan rapakivigraniitin sekä Savitaipaleen alueen porfyyriset graniitit.

Ylämaan ruskeaa graniittia eli viborgiittia sisältäviä ehyitä kallioalueita pystyttiin rajaamaan useita, eniten Lappeenrannan ja Kouvolan väliseltä alueelta.

Rapakivialueen reunaa ei päästä Lappeenrannassa tutkimaan

Kaakkois-Suomesta geologit määrittivät 15–20 korkealaatuista ja hyödyntämiskelpoista kalliokiviaineskohdetta. Tasokkaita kohteita on enemmän Kymenlaaksossa kuin Etelä-Karjalassa.

Geologit Paavo Härmä ja Heikki Nurmi kertovat, että laadukkaat kohteet löytyvät usein Kaakkois-Suomen rapakivigraniittialueen ja tätä vanhemman svekofennialaisen kallioperän raja-alueelta. Hyödynnettäviä kohteita löytyi Kymenlaakson pohjoisosista.

Ilpo Leskinen GTK löysi Ylämaalta porfyyriapliittia. Se on hienorakeinen rapakivimuunnos, joka koostuu pääosin kvartsista ja maasälvästä.

Samainen rapakivialueen ja svekofennialaisen kallioperän raja kulkee myös Etelä-Karjalan halki, suunnilleen Konnunsuo–Lappeenranta–Mikkelintie–Savitaipale-linjalla.

Etelä-Karjalassa hyödyntämistä on monessa kodin mahdotonta, koska rajalinja kulkee monesti asutulla alueella, esimerkiksi Lappeenrannan keskustassa ja Lauritsalassa.

Kivinäytteitä, lujuustestejä ja kivilaattoja kokeeksi

Kaakkois-Suomen kivi -niminen tutkimus tehtiin yhteistyössä kivialan yritysten kanssa sekä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) rahoituksella.

Kolmen vuoden aikana Kaakkois-Suomessa käytiin läpi 883 kallioaluetta, otettiin 22 kivinäytettä lujuustestejä varten sekä valmistettiin testikivilaattoja kolmesta kohteesta.

Tarkasteluun otetut kallioalueet luokiteltiin kiviaineksen lujuuden perusteella. Löytyneet kohteet toimivat tulevaisuuden varantoina.

Tutkimusta tehtäessä ei otettu huomioon maanomistusoloja. Testinäytteiden ottamiseen pyydettiin maanomistajilta kirjalliset luvat. GTK valitsi tutkimuskohteet suojelualueiden ulkopuolelta sekä yli 300 metrin päässä asutuksesta.