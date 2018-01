Taavetin kahakassa kaatui yksi punainen ja yksi valkoinen — Sulo Saikko kaatui yhteislaukauksessa, Lauri Pelkosen kohtaloksi koitui pehmeään hankeen tussahtanut käsikranaatti Sisällissotaa edeltäneessä tulitaistelussa kaatui kaksi nuorta miestä. Lappeenrannan valokuvaamo, Lappeenrannan museot Punaisia sotilaita. Vasemmalla A. Pöllänen, oikealla tuntemattomaksi jäänyt sotilas. Kuva on otettu Lappeenrannassa vuonna 1918. Kuvan sotilaat eivät liity Sulo Saikkoon.

Sulo Saikko

Kuvittele, että olet Sulo Saikko. Olet 18-vuotias lappeenrantalainen, seitsenpäisen sisarussarjan vesa.

Olet liittynyt Lappeenrannan järjestyskaartiin. Aselastin anastamisen jälkeen kaartisi on saanut esikunnalta käskyn hankkia se takaisin.

Vähän puolen yön jälkeen, maanantain välisenä yönä 21. tammikuuta nouset Helsinkiin menevään matkustajajunaan. Kaikkiaan teitä nousee sinne noin kaksi ja puoli sataa.



Hämmästynyt konduktööri kysyy koko joukolta matkalippuja. Joku teistä toteaa koko porukan vain menevän sinne, minne päällikkönne käskee. Liput sikseen.



Neljän aikaan aamulla, vähän ennen Taavettia juna pysähtyy. Rataa on rikottu. Lahtareiden on täytynyt saada tieto, että te olette tulossa. Ympärillä on pimeä, mitään ei näy, mutta rata täytyy korjata riippumatta siitä, että lahtarit saattavat odottaa ulkona.

He odottavat. Kaksi teidän miehistänne haavoittuu. Heidät täytyy saada kylälle, lääkäriin.

Pääsette noin kilometrin päähän, siellä niitä on lisää. Teillä on miesylivoima, mutta vastapuoli ei peräänny. Hyökkäät muiden mukana.

Sinä olet lähinnä valkoisten ketjua, kivääreinesi ja pistiminesi. Vastapuolelta kajahtaa yhteyslaukaus. Sinuun osuu.

Sinusta tulee sisällissodan ensimmäinen kaatunut punainen Etelä-Karjalassa.

Vapriikin kuva-arkisto Valkoinen sotilas. Viipurissa syntynyt jääkäriluutnantti Juhana Vakkilainen taisteli Karjalan rykmentissä vuonna 1918. Vakkilainen ei liity Lauri Pelkoseen.

Lauri Pelkonen

Kuvittele, että olet Lauri Pelkonen. Olet 24-vuotias, Viipurin lähellä Pyhäjärvellä syntynyt mies, Kauppakorkeakoulun käynyt. Peitenimesi on Kitunen.

Pari vuotta sitten lähdit Saksaan, jääkärikoulutukseen. Palasit Suomeen vasta joulukuussa.

Tammikuun 20. päivänä olet suojeluskunnan johtajana Taavetissa. Olet parhaillaan perustamassa uutta suojeluskuntaa Kymintehtaalla, kun sinulle tuodaan sana tulla kiireesti Taavettiin. Punikit ovat tulossa hakemaan aseita takaisin.

Taavetissa on viitisenkymmentä suojeluskuntalaista, mutta ei ketään heitä johtamassa. Se tehtävä lankeaa nyt sinulle.

Perillä lähetät miehiä rikkomaan junanrataa, jotta Lappeenrannasta tuleva juna saadaan pysäytetyksi ennen asemaa. Osa miehistä jää asemiin odottamaan junaa.

Sitten punikit tulevat. Heillä on miesylivoima, eikä teidän puolellenne ole tulossa lisävoimia. Sittenkään ei peräännytä, päätät.

Hyökkäät. Kahakka jatkuu parikymmentä minuuttia. Huudat punikeille: ”Antautukaa, muuten alamme ampua kanuunoilla!” ja heität heitä kohti käsikranaatin. Se räjähtää, mutta osuu pehmeään lumeen eikä aiheuta vahinkoa. Samassa vastapuolelta ammutaan. Sinuun osuu.

Sinusta tulee sisällissodan ensimmäinen kaatunut jääkäri koko maassa.