Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu ja Imatran seudun yrittäjien puheenjohtaja Lilla Saaristo pyrkii eduskuntaan

Imatran kokoomus esittää eduskuntavaaliehdokkaakseen Lilla Saaristoa.

Saaristo on kokoomuksen toisen kauden kaupunginvaltuutettu ja Imatran kaupunginhallituksen jäsen. Saaristo tunnetaan myös Imatran seudun yrittäjien puheenjohtajana.

Lilla Saaristo on syntynyt vuonna 1972. Hänellä on kasvatustieteen maisterin ja lastentarhan opettajan tutkinto. Hän työskentelee kasvatus- ja ilmaisuaineiden opettajana Seurakuntaopistolla. Lisäksi hänellä on oma koulutus- ja valmennusalan yritys.

Imatran kokoomuksen puheenjohtaja Kauko Määttä kertoo, että Saaristo on Imatran kokoomuslaisten yhteinen ja ainoa eduskuntavaaliehdokas. Saariston ehdokkuuden vahvistaa lopullisesti Kaakkois-Suomen kokoomuksen piirihallitus lähiviikkoina.

Juttua täydennettiin kello 16.10 Kauko Määtän kommentilla.