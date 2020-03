Ensimmäiset yt-neuvottelut koronaviruksen takia Etelä-Karjalassa: Eekoo varautuu kysynnän laskuun hotellissaan ja ravintoloissaan

Etelä-Karjalan osuuskauppa Eekoo aloittaa yhteistoimintaneuvottelut koronaviruksen vuoksi.

– Matkailu- ja ravitsemiskauppa on toimialoistamme se, johon koronavirus vaikuttaa eniten, sanoo Eekoon matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Aleksi Vuorinne osuuskaupan lauantaina lähettämässä tiedotteessa.

Koronaviruksen leviäminen vaikuttaa Vuorinteen mukaan jo nyt merkittävästi hotelli- ja ravintola-alan liiketoimintaan. Etelä-Karjalan Osuuskauppa varautuu sen vuoksi mahdollisiin lomautuksiin ja aloittaa yhteistoimintaneuvottelut.

Eekoo on antanut koko matkailu- ja ravitsemistoimialan henkilöstöä koskevan yhteistoimintaneuvotteluesityksen, jossa varaudutaan koronaviruksen leviämisen takia tapahtuvaan kysynnän laskuun. Koronaviruksen vaikutukset matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialaan ovat vaikuttaneet nopeasti, koska tapahtumia on peruutettu ja matkailu on vähentynyt. Kysynnän uskotaan heikkenevän edelleen tulevina viikkoina.

Lomauttamiset toteutettaisiin tarvittaessa koronaviruksen aiheuttamien liiketoimintavaikutusten aikana. Lomautusten kesto olisi enintään 90 päivää. Lomautusten sijaan henkilöstölle pyritään tarjoamaan työtehtäviä Eekoon muilla toimialoilla.

Neuvottelut käydään varautumistoimenpiteenä mahdolliseen toimialan kysynnän entistä voimakkaampaan laskuun.

– Kaikista tärkeintä meille on henkilökuntamme ja asiakkaidemme turvallisuus ja tiedotamme jatkossakin tilanteesta avoimesti, Vuorinne sanoo.

