Kuhasta ja kaviaarista ovat jäljellä vain muistot — Kurkisuon kuhankasvattamosta ei riittänyt varoja edes konkurssiin Kasvattamon piti kannattaa kaatopaikalta saadun ilmaisen kaasun turvin, mutta italialainen energiajärjestelmä reistaili alusta asti. Hannu Ojala Kalankasvattamon altaat on tuotu paloina ulos hallista, ja ne odottavat ostajaa ja uutta käyttöä.

Imatralla ideoitiin, kokeiltiin ja yritettiin kalankasvatusta erikoistuotteilla yli kymmenen vuoden ajan.

Oltiin innostuneita kuhasta ja kaviaarista. Sampeen perustuva liiketoiminta siirtyi venäläisomistukseen, Ilomantsiin ja teki konkurssin.

Kuhalinjalla kulut karkasivat, kun ilmaista lämpöä ja sähköä ei onnistuttu tuottamaan kaatopaikan maaperästä nousevasta metaanista. Markkinahintainen ruokakala ei kestänyt puhtaasti markkinahintaista sähkölaskua.

Vuonna 2015 aloitetun ja vuotta myöhemmin varojen puutteeseen rauenneen konkurssin viimeisessä näytöksessä tontille saapui vaativiin purkamisiin erikoistunut imatralainen yritys.

Ainakaan kaloja ei kasvateta

Katri Ikävalko Kalankasvattamon tuotantoprosessi oli herkkä häiriöille. Niitä aiheutui sähkönjakelun ongelmista ja Utersniskan veden laatuongelmista. Kuva on vuodelta 2011.

Kalankasvattamoksi rakennettu halli siirtyi Konepeikon omistukseen viime kesänä.

Purkaminen on aloitettu sisätiloista. Ulkoseiniin on koskettu vain sen verran, että suuret kasvatusaltaat on voitu siirtää katon alta ulos.

Toimitusjohtaja Juha Kekäle osaa sanoa hallin tulevaisuudesta täsmällisesti sen, mitä se ei ainakaan ole.

— Kaloja siellä ei kasvateta.

Koko idea perustui kaatopaikan metaaniin

Tuuli Parikka Erikoistuotteiden kasvatu aloitettiin sammella. Kaviaari oli puheissa imatralaisen huulilla viime vuosikymmenen alkupuolella.

Loistava idea, tutkitut markkinat ja moitteeton liiketoimintasuunnitelma. Kuivalle maalle siirretyn arvokkaan ruokakalan kasvatuksessa piti olla koossa kaikki terveen liiketoiminnan komponentit.

Mikä meni vikaan?

Molemmissa projekteissa mukana ollut Tomi Menna aloittaa energiasta.

— Ei pidä ostaa italialaista biokaasuturpiinia. Sen vinkin olen antanut kaikille kysyjille.

Koko idean kovaa ydintä oli 2000-luvun alussa suljettu kaatopaikka. Sen maakuoreen taikinoidut jätteet tuottivat metaania.

Imatran kaupunki tarjosi kaasua yritykselle ilmaiseksi. Se oli toiminnalle poikkeuksellinen ja merkittävä kilpailuetu.

— Kasvatuksessa yhden kilon tuottamisen kulut ovat euro rehuun, euro energiaan ja euro työhön.

Energiajärjestelmä reistaili ja valmistajakin meni konkurssiin

Olli-Pekka Härmä Kalankasvattamo Kuhinan konkursispessästä osa irtaimesta omaisuudesta saatiin realisoitua, mutta tuotot menivät konkurssimenettelyn kattamiseen.

Laitoksen koko rakennettiin jätekaasun kapasiteetin perusteella 150 tonnin vuosituotannoksi.

— Vettä liikuteltiin 500 litraa sekunnissa, se vaati energiaa.

Kolmannes energiasta tarvittiin veden lämmittämiseen. Kalan nopea kasvu perustui lämpimään veteen.

Energiajärjestelmä reistaili alusta loppuun saakka. Häiriöitä ihmeteltiin ja laitosta korjailtiin lähes puolet toiminta-ajasta.

— Italialainen valmistajakin meni konkurssiin, Menna tietää.

Energiaongelmien takia ei päästy tuotantotavoitteisiin ja samalla ostosähkö nosti merkittävästi kuluja.

— Kuukauden sähkölasku oli 10 000 euroa, Menna muistelee.

Epäilijät vaihtuivat viisastelijoiksi

Hannu Ojala Kasvatusaltaat on nostettu ulos hallista.

Epäilijöitä riitti, kun toimintaa aloitettiin. Viisastelijoita vielä enemmän, kun toiminta loppui.

On ollut myös niitä, jotka olivat aidosti kiinnostuneita liikeideasta ja ongelmista.

— Vierailijoita riitti, ja meillä oli eräänlainen velvollisuuskin esitellä laitosta, koska siinä oli EU-rahoitusta, Tomi Menna sanoo.

Tomi Menna uskoo edelleen, että kasvatetulla kuhalla on Suomessa hyvät markkinat ja hinta kohdallaan.

Imatralla kokeilu maksoi 1,2 miljoonaa euroa.