Eksoten päivystys ja arviointipuhelin ovat ruuhkautuneet — Päivystykseen on viiden tunnin jono Päivystykseen kannattaa tulla vain päivystyksellisissä asioissa. Ruuhkautumisen syynä ovat pitkät pyhät. Kai Skyttä



Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystys ja hoidontarpeen arviointipuhelin ovat pahasti ruuhkaantuneet.

Päivityksen toimintayksikön esimies Anne Saltiola tiedotti kello 14 aikaan, että yleislääketieteen päivystyksessä on viiden tunnin jonot.

— Nyt otetaan vastaan aamulla kello 8—9 aikaan tulleita.

Saltiola toivoo asiakkailta kärsivällisyyttä ja sitä, että jos vaivan kanssa pärjää, lääkäriin tuloa voisi siirtää huomiseen tai ensi viikkoon.

— Tämä ei tarkoita sitä, ettei saa tulla, mutta jos voi odottaa, niin voisi tulla myöhemmin.

Eksoten nettisivuilta löytyy kotihoito-ohjeita ja hoidontarpeen arviontipuhelimessa saa myös neuvoja.

Saltiola sanoo, että päivystykseen kannattaa tulla vain päivystyksellisissä asioissa. Eksoten nettisivuilta voit tarkistaa, oletko päivytyspotilas.

Arviointipuhelimeen on tulossa lisää henkilökuntaa. Myös lääkärien ja hoitajien määrää on lisätty pyhien ajaksi, mutta päivystys on silti ruuhkautunut.

Saltiolan mukaan jonoja on päässyt syntymään, koska terveyskeskukset eivät ole olleet pyhien aikaan auki ja ovat menneet perjantaina aikaisin kiinni.

Mitään yksittäistä syytä kuten esimerkiksi liukkaudesta johtuvia tapaturmia Saltiola ei nimeä, vaan sanoo, että ihmisillä on ollut kaikenlaisia vaivoja laidasta laitaan.

Hän muistuttaa, että hätätilanteessa pitää aina ottaa yhteyttä 112:een.