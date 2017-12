Rakkaus Saimaaseen vei Heli Rautasen uusille urille — Geoparkin toiminnanjohtaja oppi tarkastelemaan maailmaa geologisesta vinkkelistä, eikä alamäkikään ole enää pelkkä alamäki Heli Rautanen myöntää, ettei ymmärtänyt geologiasta yhtään mitään ennestään. Kaisa Beltran Heli Rautanen puikahti Kruununpuiston hiidenkirnuun. Kruununpuiston ja Imatrankosken alue on yksi Imatran kolmesta geokohteesta.

Tästä minä hommaan itselleni työpaikan, päätti Heli Rautanen kuullessaan ensimmäistä kertaa Saimaa geomatkailukohteeksi -hankkeesta vuonna 2014. Se oli Rautasen elämän ensimmäinen ja ainoa urasuunnitelma. Sitä ennen hän oli päätynyt eri työtehtäviin sattuman kautta, sen kummempia suunnittelematta.

Opinnot pakettiin pikavauhdilla

Kolmikymppisestä asti toimittajan ja tiedottajan töitä tehnyt Rautanen päätti useiden määräaikaisuuksien jälkeen hakeutua jonkun uuden äärelle, ja ajatteli suorittaa muutaman kurssin Saimaan ammattikorkeakoulun englanninkielisessä hotelli-, ravintola- ja matkailualan liikkeenjohdon koulutusohjelmassa.

— Lopulta suoritin 249,5 opintopistettä kahdessa ja puolessa vuodessa. Ajattelin että olen tulossa vanhaksi, eikä minulla ole aikaa jäädä kouluun kuhnailemaan.

Geomatkailu mielessään Rautanen suuntasi työharjoitteluun maailman pienimpään Geoparkiin syvälle Irlannin maaseudulle Copper Coastiin. Opinnäytetyön hän toteutti Saimaa geomatkailukohteeksi -hankkeelle.

Opintojen jälkeen Rautanen teki vielä pari pestiä viestinnän ja journalismin parissa, kunnes Saimaan Geoparkiin tarvittiin projektikoordinaattoria. Nyt yhdistys on toiminut reilun vuoden, ja toiminnanjohtajan sijaisena työskennelleen Rautasen pesti vakinaistetaan vuoden alusta.

Saimaan eri maailmat

Rautanen tunnustaa ettei ymmärtänyt geologiasta aikaisemmin yhtään mitään. Nyt hän huomaa tarkastelevansa maailmaa myös geologisesta vinkkelistä.

— Enää en näe alamäkeäkään alamäkenä, vaan se voi olla sulaneen jäälohkareen muodostama suppa. Vuoksikaan ei ole juuri tuossa kohdassa sattumalta. Maan kohoamisesta ja kallistumisesta on jo pitkä aika, ja vieläkin voimme nähdä Vuoksessa niiden jäljet. Se on huikea aikamatka, Rautanen ihastelee.

Suurin intressi uudessa uravaltauksessa oli kuitenkin rakkaus Saimaaseen.

— Miulle Saimaa on se kun lähdetään tuosta satamasta ja ollaan siellä vesillä. Veneillessä olet perillä jo silloin kun irtaudut satama-altaasta.

Rautasta viehättää Saimaan eri maailmat. Yhden venepäivän aikana voi nähdä virkistysalueita, purjehtia isolla selällä ja kulkea kapeikoissa ja kanavissa. Samalla maisema vaihtelee hiekkarannoista karuihin kallioihin.

Laaja työsarka

Geomatkailu on nouseva trendi, ja tuo turisteja Saimaallekin. Rautasen mukaan matkailutuotteen kehittäminen ei kuitenkaan ole Saimaa Geoparkin ainoa työsarka, vaan myös alueen ihmiset täytyy saada arvostamaan omaa ympäristöään.

— Täällä tosin paikalliset ovat ylpeitä Vuoksesta ja Saimaasta. Siellä on oltu, veneilty ja kuljettu, ja sinne on keskittynyt myös teollisuutta.

Saimaa Geopark ton aloittelemassa yhteistyötä paikallisten yritysten ja koulujen kanssa. Geoparkin toiminnanjohtajan työtehtäviin kuuluu Rautasen mukaan ihan kaikki.

— Siitä lähdetään että äsken kärräsin kalusteilta nokkakärryllä tilasta toiseen, Rautanen naurahtaa.

Yhdistyksen toiminnan hoitamiseen kuuluu myös paljon talouteen liittyviä asioita sekä yhteydenpitoa sen yhdeksään jäsenkuntaan.

Syksyn ajan Rautanen on keskittynyt UNESCO Global Geopark -statuksen hakemiseen Saimaa Geoparkille. Lopullinen päätös statuksesta saadaan vuoden 2019 keväällä.

Heli Rautanen

48-vuotias toiminnanjohtaja.

Syntynyt Imatran Jakolassa, kahden kivenheiton päässä Venäjän rajasta. Asuu jälleen Jakolassa Kuopanreunalla, neljän kivenheiton päässä rajasta.

50-luvun talon jakaa tuore aviomies Olli Ahonen sekä 23 -vuotias poika Akseli Hulkkonen. Seuraa pitävät myös sekarotuiset koirat Miska ja Eevi. Tytär Emilia Hulkkonen valmistui kesällä kondiittoriksi ja muutti Joensuuhun.

Laulaa Joutsenon gospelkuorossa ja liikkuu koirien kanssa luonnossa.

Aloitti syksyllä Saimaan ammattikorkeakoulussa ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinnon International Business management –opinnot.

1. Mistä innostuit viimeksi?

— Hankin miehelle yllätysjoululahjan. Vielä en voi paljastaa mikä se on!

2. Kehen haluaisit tutustua?

— Näyttelijä Ville Haapasaloon. On ollut mielenkiintoista seurata miten suomalainen on luonut uraa ja oman hahmonsa Venäjällä. Suuri ja pelottava Venäjä aukesi ihan eri tavalla jo Haapasalon ensimmäisissä tv-sarjoissa. Hänen kauttaan ymmärsin että Venäjällä on muutakin kuin Pietari tai Moskova. Olisi myös kiinnostavaa tietää miksi Haapasalolla on kesäpaikka juuri Puumalassa!

3. Mikä ongelma maailmassa pitäisi ratkaista?

— Epätasa-arvo ja itsekkyys, jotka johtavat esimerkiksi nälänhätään. Mietin tietysti maailman ongelmia hyvinvointivaltion keski-ikäisen naisen näkökulmasta.

4. Mikä hävetti viimeksi?

— Ei minua nykyään enää hävetä juuri mikään. Etenkin äitiäni hävettää kun kiroilen niin paljon!

5. Mitä mietit saunassa?

— Päässäni soi koko ajan musiikki, myös saunassa. Seurakunnassa työskennellessäni kappaleet olivat usein virsiä ja saatoin herätä yölläkin kun päässä raikasi Leipää kansoille maan. Viimeksi soimaan jäi Twelve days of christmas.