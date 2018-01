Ruokolahdella lähes 27 prosenttia on jo äänestänyt — Tämä on tilanne Etelä-Karjalassa kolmen ennakkoäänestyspäivän jälkeen Vaalipiirin toiseksi alhaisin äänestysprosentti on Lemillä. Heli Rautanen

Etelä-Karjalan äänestystilastoa johtaa edelleen Ruokolahti, jossa jo 26,9 prosenttia äänioikeutetuista oli iltakahdeksaan mennessä antanut äänensä.

Alhaisin luku 16,6 prosenttia on Lemillä, jossa on koko vaalipiirin toiseksi alhaisin äänestysprosentti kolmen päivän jälkeen. Perää pitää Kotka ja Lemin kanssa samoissa lukemissa on Hamina.

Vaalipiirissä 20,4 prosenttia äänioikeutetuista on käynyt uurnilla eli lippuja on leimattu lähes 75 000.

Ennakkoon äänestäneet kunnittain 17.—19.1.

Imatra: 23,4 prosenttia äänioikeutetuista eli 5187 ääntä

Lappeenranta: 21,8 prosenttia äänioikeutetuista eli 12 553 ääntä

Lemi: 16,6 prosenttia äänioikeutetuista eli 394 ääntä

Luumäki: 24,0 prosenttia äänioikeutetuista eli 936 ääntä

Parikkala: 21,5 prosenttia äänioikeutetuista eli 929 ääntä

Rautjärvi: 19,5 prosenttia äänioikeutetuista eli 576 ääntä

Ruokolahti: 26,9 prosenttia äänioikeutetuista eli 1160 ääntä

Savitaipale: 23,4 prosenttia äänioikeutetuista eli 698 ääntä

Taipalsaari: 21,0 prosenttia äänioikeutetuista eli 778 ääntä



Lähde: Vaalit.fi, tilanne 19.1. kello 20.