Lappeenrannan uuden poliisitalon putkassa on erillinen vessasyvennys ja automaattinen sammutusjärjestelmä — Poliisin toiminnot siirtyvät uuteen taloon maaliskuun alussa Vanhan, sisäilmaongelmista kärsineet talon raameihin rakennetussa talossa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota sisäilmaan. Kai Skyttä Poliisi pääsee muuttamaan uusiin tiloihin Lappeenrannassa maaliskuun ensimmäisellä viikolla. Arkistokuva.

Lappeenrannan uusi poliisitalo on valmistunut. Poliisin toiminnot siirtyvät uuteen poliisitaloon Villimiehenkadulle maaliskuun ensimmäisellä viikolla väistötiloista, joissa poliisi on toiminut viime vuodet.

Uuden poliisitalon ovet avautuvat 7. maaliskuuta.

Apulaispoliisipäällikkö Marko Nyyssönen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että vanhan poliisitalon paikalle rakennettuun uuteen rakennukseen on tullut paljon uudistuksia.

—Tilat on päivitetty tälle vuosituhannelle aiemmasta vuonna 1980 valmistuneesta talosta.

Työskentelytilat on muutettu pääosin monitoimityöympäristöiksi, jotka ovat helposti muunneltavissa eri tarpeisiin. Myös turvallisuusasioihin on kiinnitetty entistä enemmän huomiota.

—Turvajärjestelyitä ja siihen liittyvää tekniikkaa on paljon enemmä kuin aiemmin.

Asiakkaille selkeimmin näkyvä uudistus on se, että asiakaspalvelupisteet eivät sijaitse enää tiskillä, vaan erillisissa suljetuissa kopeissa. Näin kiinnitetään aiempaa paremmin huomiota asiakkaiden yksityisyyteen.

Sisäilman laatuun kiinnitettiin erityistä huomiota

Lappeenrannan poliisitalon suunnittelussa on noudatettu poliisihallinnon linjaamaa valtakunnallista konseptia.

—Siinä annetaan tietyt raamit, kuinka paljon ja minkälaisia tiloja poliisitaloissa pitää olla. Ihan täysimääräisesti niitä ei voitu noudattaa, koska vanhan poliisitalon runko on rajoitteena. Keskeiset asiat toteutuivat kuitenkin aika hyvin.

Uusi poliisitalo rakennettiin vanhan paikalle virastotalon C-osan runkoon siten, että vanhasta, vuonna 2016 puretusta sisäilmaongelmista kärsineestä rakennuksesta jätettiin pystyyn betoniset raamit. Rakenteiden kunto testattiin purkutöiden yhteydessä.

Uuden rakentamisessa on kiinnitetty erityistä huomiota sisäilmaan. Kosteuden tarkkailu jatkuu valmiissa rakennuksessa tiiviinä.

—Koko rakennusvaiheen ajan mukana on ollut sisäilmakonsultti, joka on katsonut. että valitut ratkaisut, materiaalit ja työtavat ovat olleet sisäilman kannalta parhaat mahdolliset. Työn aikana kosteuden hallintaan on kiinnitetty huomiota ja uuteen rakennukseen asennettiin kosteusanturit mittaamaan kosteutta.

Putkaan saatiin oma wc-syvennys

Yksi merkittävä uuden poliisitalon tuoma helpotus poliisin työhön on poliisivankilan muutto takaisin Lappeenrantaan Imatralta. Nyyssönen sanoo, että putkan sijainti helpottaa poliisin arkityötä.

—Onhan se iso helpotus. Ajelua on tullut paljon, kun kaksi kolmasosaa asiakasvolyymistä, joka poliisivankilaa käyttää, tulee Lappeenrannasta. Työajan säästö on siinä ihan merkittävä.

Etenkin poliisin tutkijat hyötyvät, kun kuulusteluihin ei tarvitse lähteä Lappeenrannasta Imatralle.

Uusi putka tuo paremmat olosuhteet myös sen asiakkaille.

—Tietysti uudet tilat ovat siistit verrattuna aikaisempaan. Myöskään wc-istuin ei ole enää putkan seinällä, vaan siellä on seinällä rajattu erillinen tila sille.

Uusiin tiloihin on asennettu muun muassa myös automaattinen sammutusjärjestelmä.

Poliisipalvelut kiinni muuton ajan

Poliisin muutto uusiin tiloihin vaikuttaa poliisiaseman aukioloaikoihin.

Poliisipalvelut ovat kiinni muuton aikana maanantaina ja tiistaina 5.—6. maaliskuuta. Tuona aikana Lappeenrannassa ei oteta vastaan rikosilmoituksia.

Sähköisen rikosilmoituksen voi tehdä normaaliin tapaan poliisin verkkosivujen kautta osoitteessa www.poliisi.fi.

Imatran poliisiaseman poliisipalvelut ovat muuton aikana avoinna laajennetulla aukioloajalla kello 8—16.